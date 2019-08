Een T. rex als bouwpakket

Chevron nummer 13 blijft nog even in de doos, legt Schulp uit. „Je kunt de staart van de T. Rex op twee manieren neerzetten: ophangen aan een kabel aan het plafond of laten rusten op een paal. We doen nu eerst dat laatste.” Bezoekers zullen in augustus de staart aan het plafond zien hangen.

Naar schatting is Trix voor zo’n driekwart compleet. „Hoeveel botten een T. Rex in totaal had, weten we niet precies. Zo is er bijvoorbeeld nog nooit een complete staart gevonden. Bij de opgraving bleef de spanning maar stijgen, omdat we steeds weer een stukje vonden.” Van Trix zijn nu twintig authentieke staartwervels te zien, halverwege en aan het einde van het staartpuntje zijn er een aantal gereconstrueerd.