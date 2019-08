Druk loopt op bij zoekend Feyenoord

Rust is een relatief begrip bij Feyenoord. Het zal voorlopig niet veranderen. De eerste competitieronde leverde een benauwd gelijkspel in de Kuip op, tegen Sparta. De verdediging oogt kwetsbaar, de voorhoede onvolledig. Donderdag, tegen Dinamo Tbilisi, staan grote belangen op het spel. Geen uitverkochte Kuip, dat zegt iets over het vertrouwen bij het Legioen.

Het gonst deze week van de geruchten over vertrekkende spelers en potentiële versterkingen. Woensdag bevestigde Feyenoord de terugkeer van Rick Karsdorp. De 24-jarige rechtsback wordt gehuurd van AS Roma, waar hij mede door een zware knieblessure weinig aan spelen toe kwam. Ook kocht Feyenoord de Schotse jeugdinternational George Johnston, een verdediger van Liverpool. Maar of de rust nu terug is?

Het vuurtje werd aangestoken door wisselingen in de top. Technisch directeur Martin van Geel werd vorig seizoen naar de uitgang gedirigeerd, maar een opvolger werd niet gevonden, zodat Sjaak Troost de functie ad-interim vervult. Onlangs kondigde algemeen directeur Jan de Jong zijn vertrek aan. Hij verschilt te veel van inzicht met de raad van commissarissen over, onder meer, het nieuwe stadion. Ook daar heerst onrust.

Met de aanstelling van een opvolger wil het niet vlotten. De naam van Robert Eenhoorn wordt hardnekkig genoemd, maar de voormalige tophonkballer en verklaard Feyenoord-fan heeft nog niet toegehapt. Mogelijk wacht hij op een beter moment om het stabiele AZ te ruilen voor de vulkanische omgeving van Feyenoord.

In de spelersgroep stak ongenoegen de kop op. Eerste rond de Peruaanse international Renato Tapia, die een megacontract van Lokomotiv Moskou zou hebben afgewimpeld. Een flinke tegenvaller voor Feyenoord, dat Tapia liever kwijt is. Onrust ook in het hoofd van verdediger Jan-Arie van der Heijden, die voor een rol als wisselspeler vreest en daar op zijn leeftijd geen zin in zegt te hebben. Hij wil weg uit de Kuip.

Zo golven de spanningen door alle geledingen van de club, die door gebrek aan geld de selectie nog niet voldoende heeft kunnen versterken. Tegenover het vertrek van Tonny Vilhena (Krasnodar) en Jordy Clasie (AZ) stond onder meer de terugkeer van oud-gediende Leroy Fer, de Ier Liam Kelly en aanvaller Luciano Narsingh.

De afgelopen dagen liep de druk snel op: door de verkoop verdediger van Jeremiah St. Juste aan FSV Mainz, naar verluidt voor zo’n 9 miljoen euro, kon Feyenoord ineens zaken doen. Met het aantrekken van Karsdorp en Johnston lijkt de selectie van trainer Jaap Stam, opvolger van de ook al vertrokken Giovanni van Bronckhorst, nog niet compleet.

De meest gewilde versterking die rondzingt, is Ricky van Wolfswinkel, spits van FC Basel. Hij kegelde vorige week PSV nog uit de Champions League en zou een alternatief voor de geblesseerde spits Nicolai Jørgensen zijn. Van Wolfswinkel zou overigens pas vanaf de groepsfase beschikbaar zijn voor Feyenoord, omdat hij dit seizoen al voorronde Champions League speelde. Verder zou Feyenoord in de markt zijn voor de Edgar Ié, een speler uit Guinee-Bissau die ook een Portugees paspoort bezit en voortkomt uit de opleiding van Barcelona.

Het spel tussen bieden en loven was woensdag nog in volle gang. Het zal nog wel duren voor de rust is weergekeerd, in de Kuip.

