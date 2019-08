Doden en gewonden bij explosie op Russische militaire basis

Bij een ongeluk op een militaire basis in het Noordwest-Russische Archangelsk zijn donderdag zeker twee doden en vier gewonden gevallen toen bij een rakettest de motor van de raket ontplofte. Dat bevestigt het Russische ministerie van Defensie aan persbureaus RIA en TASS.

Het ongeluk vond plaats bij een schietbaan, waar na de ontploffing een grote brand uitbrak. De slachtoffers waren op dat moment aan het werk; een van hen zou een burger zijn. De raketinstallatie die getest werd, droeg een raket die wordt aangedreven door vloeibare raketbrandstof.

Kort na de explosie meldden de lokale autoriteiten in de stad Severodvinsk een piek in gemeten radioactieve straling in de omgeving. Het ministerie van Defensie had toen al laten weten dat er geen radioactief materiaal is vrijgekomen bij het ongeluk.

Er gebeuren vaker ongelukken bij Russische militaire bases. Maandag brak brand uit bij een munitiedepot in het Oost-Siberische Atsjinsk, die serie explosies tot gevolg had die zestien uur duurde. Hierbij vielen één dode en dertien gewonden, zeker 16.500 omwonenden moesten worden geëvacueerd.