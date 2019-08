Duitse industrie dieper in de problemen, recessie dreigt

De crisis in de Duitse industrie verergert. Tussen juni 2018 en juni dit jaar nam de industriële productie met 5,2 procent af, de sterkste daling in tien jaar. Verbetering lijkt niet in zicht. Analisten vrezen dat Duitsland een nieuwe recessie te wachten staat.

Nieuwe cijfers van het Duitse statistiekbureau schetsten woensdag een somber beeld. Niet alleen op jaarbasis was de productiedaling aanzienlijk. Ook vergeleken met mei presteerde de industriële sector slecht: de productie daalde met 1,5 procent. Experts rekenden op een daling van 0,4 tot 0,6 procent.

Vooral de metaal-, de machinebouw- en de autosector hadden het zwaar. Alleen de bouw zag de omzet licht stijgen. Voornaamste oorzaak van de problemen is de gebrekkige vraag naar Duitse industriële producten. Het aantal bedrijven dat de lage vraag als belemmering ervaart om rond te komen, is sinds 2012 niet zo hoog geweest als nu. Opmerkelijk genoeg was de situatie twaalf maanden geleden precies andersom: toen was de vraag zo hoog dat bedrijven moeite hadden eraan te voldoen.

Dat de vraag nu uitblijft, komt volgens ING-analist Carsten Brzeski doordat er onzekerheid heerst op de markt. Een oorzaak daarvan is het Amerikaans-Chinese handelsconflict. Veel Duitse producenten doen zaken met bedrijven in de VS en China. Maar ook andere kwesties spelen een rol: de Brexit, Amerikaanse sancties tegen Rusland en Iran, de hoge staatsschuld van Italië.

„Het sterke punt van Duitsland is normaliter dat het naar zo veel landen exporteert dat het genoeg handelspartners overhoudt als er ergens een crisis is”, aldus Brzeski. „Maar nu is er te veel vuur overal.”

Brzeski „ziet geen positieve kant” aan de slechte Duitse industriecijfers. Collega-analist Alexander Krüger van Bankhaus Lampe noemt de productiedaling tegen persbureau Reuters „beangstigend”.

Het gevaar bestaat dat de crisis in de industrie doorwerkt in de hele Duitse economie. Fabrieken die slecht draaien nemen minder diensten af. Personeel in de industriesector geeft, door baanverlies of afnemend vertrouwen, minder geld uit. Of dat zo is, blijkt volgende week, als de economische groeicijfers worden gepresenteerd. (NRC)