Chaos rond mislukte arrestatiepoging oud-president Kirgizië

Een poging om de oud-president van Kirgizië op te pakken, is uitgelopen in een chaos met tientallen gewonden en een dode militair. Speciale eenheden bestormden woensdag de villa van het voormalig staatshoofd Almazbek Atambajev en eindigden in een vuurgevecht met zijn aanhangers.

Autoriteiten willen dat Atambajev een verklaring aflegt. Hij wordt onder meer verdacht van corruptie. In juni werd zijn presidentiële immuniteit afgenomen. Atambajev heeft herhaaldelijk geweigerd een verklaring af te leggen, omdat de aantijgingen volgens het oud-staatshoofd politiek gemotiveerd zijn. Momenteel zou hij nog verschanst zijn in zijn villa.

President Sooronbaj Zjeenbekov is eerder teruggekomen van zijn vakantie vanwege het incident, melden lokale media. Hij roept volgens het Russische op tot „urgente maatregelen” om de rechtsstaat te beschermen. Het staatshoofd van de oud-Sovjet-republiek had zijn verkiezing in 2017 mede te danken aan de steun van Atambajev, maar de twee zijn sindsdien uit elkaar gegroeid. Zo heeft de nieuwe president getrouwen van Atambajev de laan uit gestuurd.

Op videobeelden is te zien dat Atambajev – aan de macht van 2011 tot 2017 – woensdag rond zijn huis in een klein plaatsje buiten de hoofdstad Bisjkek wandelt. Geflankeerd door lijfwachten schudt hij aanhangers de hand, als de eerste schoten klinken.

Militairen overmeesterd

Toen een team van de speciale eenheden uiteindelijk de villa binnendrong, werden ze overmeesterd door aanhangers van Atambajev. Zes militairen zouden gevangen zijn genomen, waarna de aanval werd afgebroken. Het is niet duidelijk of zij inmiddels zijn vrijgelaten.

Kirgizische autoriteiten stellen dat er alleen rubberen kogels zijn ingezet. Aanhangers van Atambajev lieten op een foto een scherp patronen zien, het is onduidelijk of die ook daadwerkelijk uit een wapen van een van de militairen kwam. Op foto’s is te zien dat aanhangers van de oud-president bewapend waren met machinegeweren. Atambajev-aanhangers eisen dat autoriteiten niet een nieuwe poging wagen om hem op te pakken.

Gedurende de avond hield de onrust aan. Tientallen politieagenten verschenen voor het huis om de groep aanhangers, die inmiddels flink was gegroeid en stenen gooide, uit elkaar te drijven. Daarbij zou ook traangas zijn ingezet. Volgens het Russische persbureau Tass raakten gedurende de avond uiteindelijk meer dan vijftig mensen gewond, een militair kwam om het leven.

Atambajev, die zijn aanhangers bedankte voor hun steun, leek de afgelopen maanden de bescherming te hebben van president Poetin. Tijdens zijn bewind bewees hij zich als trouwe bondgenoot van het Kremlin. Zo droeg hij de Verenigde Staten op om een Amerikaanse luchtmachtbasis die Rusland een doorn in het oog was, op te doeken. In juli vloog hij nog in een privéjet naar Moskou om met de Russische president te spreken.

Na de schermutseling woensdag zei Atambajev in een reactie dat hij zelf had geschoten. „Mijn aanhangers hadden geen wapens, ik was degene die schoot tijdens de aanval.”