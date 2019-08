Zwarte man door agenten te paard in Texas aan touw weggevoerd

De politie in de Amerikaanse stad Galveston in Texas heeft zich verontschuldigd voor de manier waarop twee agenten een zwarte arrestant hebben meegenomen. Donald Neely (43) was aangehouden omdat hij zich op een plek bevond waar hij niet mocht komen. Hij werd met handboeien aan een touw gebonden en te voet tussen twee politiemannen te paard is weggevoerd. Dat was onnodig vernederend, erkent de politie.

Neely is dakloos en kampt met psychische problemen, schreef zijn schoonzus Christin dinsdag op Facebook. Ze is woedend. „Hij is behandeld als een beest en in een optocht door de straten geleid door twee onbekwame klootzakken!” En zo denken meer mensen erover. Het beeld riep associaties op met de racistische behandeling van zwarte mensen in de jaren 50 en 60 en de slavernij.

„Mijn agenten hadden geen kwade bedoelingen”, zei politiechef Vernon L. Hale in een reactie. Volgens hem is deze methode in sommige gevallen gebruikelijk, maar had hij in dit geval niet gebruikt moeten worden. Hij heeft zich verontschuldigd en zegde toe de methode niet meer toe te passen. (NRC)