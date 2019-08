Zuidoost-Azië kampt met uitzonderlijk veel gevallen van dengue

Een aantal landen in Zuidoost-Azië kampt met een uitzonderlijk grote dengue-uitbraak. Vooral in de Filippijnen zijn veel mensen ziek geworden. Met 146.000 besmettingen is de uitbraak twee keer zo groot als vorig jaar, zei het Filippijnse ministerie van volksgezondheid dinsdag. 622 mensen zijn aan de ziekte bezweken.

In de Filippijnen is de dengue inmiddels uitgeroepen tot een officiële nationale epidemie. Ook andere landen in de regio hebben met de ziekte te maken, waarschuwt het Rode Kruis. Zo is het aantal besmettingen in Vietnam drie keer zo hoog als vorig jaar en lijkt de situatie lijkt in Bangladesh, Thailand en Laos eveneens ernstiger te zijn dan anders. Sommige ziekenhuizen zitten overvol, en er is een tekort aan donorbloed ontstaan.

Het virus wordt verspreid door de tijgermug, die het liefst broedt in stilstaand water. Tijdens het moessonseizoen is daar meer van als gevolg van zware regenbuien en overstromingen. „Dat is zorgwekkend, want het moessonseizoen is pas net begonnen”, waarschuwt het Rode Kruis.

Vaccinatietwijfels

Er wordt gewerkt aan een aantal mogelijke oplossingen voor de uitbraak. Een van de opties is om weer te gaan vaccineren met het middel Dengvaxia, dat niet meer wordt gebruikt na een aantal sterfgevallen.

Het vaccin is in de Filippijnen toegediend aan bijna 734.000 kinderen van negen jaar en ouder. Daarmee werd eind 2017 gestopt vanwege zorgen over de veiligheid van het middel, dat in verband werd gebracht met de dood van een aantal kinderen. Vrijdag meldde persbureau AP dat gekeken wordt of er veilige mogelijkheden zijn om het vaccin toch weer in te zetten, bijvoorbeeld door vóór toediening beter te screenen of dat veilig kan.

Knokkelkoorts

Besmetting met het dengue-virus kan leiden tot verschillende ziektes, waaronder knokkelkoorts. Binnen enkele dagen kunnen patiënten hoge koorts krijgen. De meest ernstige gevallen doen zich voor als er complicaties optreden. Die kunnen leiden tot de dood.

Het Rode Kruis adviseert Nederlanders die vakantie vieren in Zuid-Oost Azië zich te beschermen met een mugwerend middel met voldoende DEET. Bedekkende kleding kan ook helpen. Het advies geldt niet alleen voor mensen die naar de Filippijnen of Vietnam reizen, maar ook voor vakantiegangers die naar Cambodja, Laos, Thailand of Bangladesh gaan.