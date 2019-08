Profvoetballers moeten meer rust krijgen

Wie meer rust krijgt, raakt minder snel geblesseerd. Het klinkt zo logisch, en toch waarschuwt de internationale spelersvakbond FIFPro al langer voor overbelasting van profvoetballers. Vorige week kwam de vakbond met een nieuw rapport waarin wordt aanbevolen om spelers verplicht vier weken vrijaf te geven in de zomer, in de winter wordt twee weken rust geadviseerd.

Het onderzoek van FIFPro, waarvoor de speelkalender van vijfhonderd profvoetballers is onderzocht, toont aan dat spelers steeds minder hersteltijd krijgen tussen wedstrijden.

Daarnaast zitten spelers meer in het vliegtuig, wat een negatief effect heeft op de prestaties en het herstel. Volgens Theo van Seggelen, secretaris-generaal van FIFPro, zou de gezondheid van spelers daardoor in gevaar komen. En ook Pep Guardiola, de Spaanse toptrainer van Manchester City, luidde eind vorige maand de noodklok door tijdens een persconferentie te spreken van een „overvol speelprogramma dat funest zou kunnen zijn voor de spelers”.

Versleten knieën

Voetballers die uitkomen voor zowel club als land hebben voornamelijk te lijden onder het drukke schema. Zo speelde voormalig Ajacied Lasse Schöne tussen 25 mei 2018 en 13 juni 2019 tweeënzestig wedstrijden – tweeënvijftig met zijn club, tien interlands met Denemarken. In 60 procent van de gevallen had hij minder dan vijf dagen rust tussen elke wedstrijd. In de winterstop kreeg Schöne twaalf dagen rust, in de zomer slechts tien.

Het steekt schril af bij Son Heung-min, de Zuid-Koreaanse aanvaller van Tottenham Hotspur, die in dezelfde periode maar liefst achtenzeventig wedstrijden speelde. In de zomer mocht hij eenentwintig dagen wegblijven, in de winter kreeg hij geen rust.

Dergelijke speelschema’s geven meer kans op blessures op zowel lange als korte termijn, weet fysiotherapeut Carlo Tosi. Hij maakte onderdeel uit van de medische staf van Ajax en het Nederlands elftal. Tosi zag de afgelopen jaren steeds vaker spelers met wat hij noemt „pijntjes”. „Geen klachten waarmee spelers niet kunnen voetballen, maar als ze ermee doorlopen kan dat leiden tot vervelende blessures waar ze op latere leeftijd last van houden. Denk aan versleten enkels en knieën.”

De druk om te spelen is volgens Tosi groot. „Ze zijn bang dat hun basisplek door iemand anders wordt ingevuld, de concurrentie binnen een team is groot. Pas als het écht niet meer kan, gaan ze aan de kant zitten.”

Maar ook de druk van supporters speelt een rol. Zo waren Zuid-Koreaanse fans niet te spreken over Cristiano Ronaldo, die tegen eerdere afspraken in weigerde in te vallen bij een oefenwedstrijd van Juventus tegen K-League All Stars. Juventus legde in een verklaring uit dat Ronaldo kampte met vermoeidheid van eerdere wedstrijden. Een reden waar de Koreanen geen genoegen mee nemen – sommige fans zouden zelfs een schadevergoeding eisen.

Rust tussen seizoenshelften

Om de gezondheid van spelers te bewaken draagt FIFPro twee oplossingen aan: een wedstrijdplafond of een verplichte rustperiode in zomer en winter. Volgens Tosi is vier weken rust in de zomer voornamelijk van belang voor de mentale fitheid, „een niet te onderschatten component”. Daarnaast toont wetenschappelijk onderzoek uit 2018 aan dat voetballers die in de winter twee weken rust krijgen aanzienlijk minder snel geblesseerd raken.

In 2018 bevroeg FIFPro 543 profvoetballers over het drukke speelschema. Daaruit bleek dat 85 procent van de spelers een rustperiode van twee weken tussen seizoenshelften nodig achtte om volledig te kunnen herstellen. De voetballers geven aan minimaal vijf weken rust nodig te hebben in de zomer om volledig te herstellen van een seizoen en meer rustdagen te willen binnen het seizoen om maximaal te kunnen presteren.

Reactie vakbond ‘Het is alarmerend’

Evgeniy Levchenko, voorzitter van de Vereniging van Contractspelers (VVCS) in Nederland, noemt het onderzoek van FIFPro ‘alarmerend’. „De spelers die wij hebben gesproken vinden het speelschema op dit moment te druk. Sommigen zeggen zelfs niet meer volledig te zijn hersteld van de vorige wedstrijd voordat ze de volgende moeten spelen. Dat is niet de bedoeling, de kans op blessures wordt zo alleen maar groter.” Het is volgens Levchenko belangrijk dat het onder de aandacht wordt gebracht en ook wordt geluisterd door de bonden. „Behalve het geld dat de UEFA en FIFA verdienen, moeten ze zich ook realiseren dat alles draait om de spelers. Als de spelers niet presteren, dan verdienen de bonden ook geen geld. Dat lijkt een gedachte die ze voorbij zijn gegaan.” De VVCS is een Nederlandse vakbond voor profvoetballers en onderdeel van de internationale spelersvakbond FIFPro. De VVCS wil niet zeggen hoeveel leden ze heeft. FIFPro, dat zetelt in Hoofddorp, representeert 60.000 profvoetballers. Niet iedere speler die in de eredividie uitkomt is automatisch lid van de vakbond.