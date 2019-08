Dreigement Erdogan leidt tot samenwerking met VS

Turkije en de Verenigde Staten gaan een gezamenlijk coördinatiecentrum opzetten voor de vestiging en het bestuur van een veilige zone in het noordoosten van Syrië. Dat hebben beide landen woensdag afgesproken. Met de deal is een Turkse militaire operatie tegen de Syrisch-Koerdische militie YPG voorlopig afgewend. President Erdogan dreigde de afgelopen dagen met een nieuw offensief tegen de YPG, die de macht heeft in Noordoost-Syrië.

Hoewel er nu wel afspraken zijn gemaakt over een gezamenlijk coördinatiecentrum lijkt er verder weinig vooruitgang te zijn geboekt. „De VS en Turkije zijn er niet in geslaagd een compromis te vinden over de omvang, controle, regels over toepassing van geweld, en implementatie [van de zone], ondanks een gezamenlijke verklaring om tijd te winnen”, twitterde Aaron Stein, defensie-expert van het Foreign Policy Research Institute.

Turkije eist een bufferzone van 32 kilometer breed, die volledig onder Turkse controle staat. Erdogan wil daar een „veilige zone” creëren voor een deel van de 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen die nu in Turkije wonen. De VS hebben een gedemilitariseerde zone van 5 kilometer voor ogen, met daarnaast een strook van 9 kilometer zonder zware wapens.

Nieuwe gespreksronde

Over een mogelijke bufferzone wordt al onderhandeld sinds president Trump in december de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Syrië aankondigde. Maandag arriveerde een Amerikaanse delegatie in Ankara voor een nieuwe gespreksronde. Maar de standpunten over de omvang en de controle over de bufferszone liggen zo ver uiteen dat er helemaal geen deal werd verwacht.

Volgens de Turkse minister van Defensie Hulusi Akar schuiven de Amerikanen langzaam op in de richting van de Turken. „Onze plannen, voorbereidingen, en inzet van eenheden zijn voltooid. Maar we zeiden dat we wilden samenwerken met onze vriend en bondgenoot Amerika.”

Turkije heeft de afgelopen maanden tienduizenden militairen, tanks, pantservoertuigen en ander materieel naar de grens met Syrië gestuurd. De Syrisch-Koerdische militie YPG is een belangrijke bondgenoot van de VS in de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS). Turkije ziet de YPG als bedreiging omdat de groep nauw gelieerd is aan de Turks-Koerdische afscheidingsbeweging PKK.

Het Turkse leger viel al twee keer het noorden van Syrië binnen om de YPG de pas af te snijden: in 2016 in de regio Jarablus en in 2018 in Afrin. „We zijn eerder Afrin en Jarablus binnengevallen”, zei Erdogan zondag. „Nu zullen we het gebied ten oosten van de Eufraat binnenvallen. Dat hebben we de VS en Rusland laten weten.”

De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper waarschuwde Turkije voor militaire manoeuvres die de Amerikaanse troepen in Syrië in gevaar kunnen brengen. „We zijn van mening dat unilaterale actie door hen onacceptabel zou zijn”, zei Esper. „We proberen nu een regeling uit te werken die tegemoetkomt aan hun bezwaren, en ik ben hoopvol dat het lukt.”

