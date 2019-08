Tijdelijk importplafond voor buitenlands afval

Nederlandse afvalbedrijven mogen tijdelijk geen nieuwe contracten afsluiten voor import van vuilnis uit het buitenland om het hier te verbranden. Die maatregel kondigde staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) woensdagmiddag aan. Het importplafond is bedoeld om het vuilnisoverschot te bestrijden waar Nederland mee kampt sinds het Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB) begin juli zijn ovens grotendeels stillegde.

De verbrandingsinstallaties van het AEB, de grootste afvalverbrander van het land, kampen met technische problemen. Vier van de zes ovens draaien daardoor niet. Die mankementen repareren duurt zeker een half jaar, schat het AEB. De elf andere bedrijven in Nederland die vuilnis verbranden, kunnen het overschot nauwelijks aan. De Vereniging Afvalbedrijven spreekt daardoor van een „nationale afvalcrisis”.

Kwart uit buitenland

Een kwart van al het vuilnis dat in Nederlandse ovens verbrand wordt, is afkomstig uit het buitenland. Met name uit het Verenigd Koninkrijk wordt veel afval geïmporteerd, maar ook uit landen als Duitsland en Ierland.

Het door staatssecretaris Van Veldhoven aangekondigde importplafond houdt in dat er geen nieuwe contracten kunnen worden afgesloten om buitenlands afval in Nederland te verbranden. Het plafond gaat „zo snel mogelijk” in en geldt tot wanneer de Nederlandse ovens weer genoeg verbrandingscapaciteit hebben, zegt haar woordvoerder.

Van Veldhoven: „Afvalbeleid is een verantwoordelijkheid van gemeenten, maar de problemen bij het AEB laten zien, dat ook een lokale crisis landelijk tot zorgen kan leiden. Ik vind dat ons afvalbeheer toekomstbestendiger moet worden, en ik ga bezien wat daar voor nodig is. Intussen zijn alle betrokken partijen aan het kijken welke maatregelen nu nodig zijn om de situatie in Amsterdam op te lossen.”

Acute financiële problemen

Door het afvalprobleem kampt het AEB met acute financiële problemen. Het ging al jaren niet goed met het bedrijf, maar nu het een groot deel van zijn inkomsten mist verergert de geldnood. Het college van burgemeesters en wethouders in Amsterdam schreef dinsdag aan de gemeenteraad dat het bedrijf waarschijnlijk miljoenen euro’s nodig heeft om faillissement te voorkomen, meldt ANP.

Banken en de gemeente Amsterdam sprongen vorig maand al bij met een krediet van 16 miljoen euro. De gemeente betaalde daarnaast de rekening voor verbranden van huisvuil vooruit, wat nog eens 6 miljoen euro kostte.

