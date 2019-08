Texaanse politie onder vuur voor het te paard afvoeren van zwarte man aan touw

De politie in de Amerikaanse stad Galveston in Texas heeft zich verontschuldigd voor de manier waarop zij een arrestant hebben vervoerd aan een touw. De verdachte, een 43-jarige zwarte man genaamd Donald Neely, was aangehouden omdat hij zich op een plek bevond waar hij niet mocht komen. Vervolgens werd hij met handboeien aan een touw gebonden, waarna hij te voet tussen twee politiemannen te paard is weggevoerd. Dat was onnodig vernederend, geeft de politie toe.

„Stel je voor dat je een familielid hebt dat dakloos is en psychologische problemen heeft”, schreef Christin Neely, de schoonzus van de verdachte, dinsdag in een Facebookbericht. „En stel je nu eens voor dat je die naaste naar de cel afgevoerd ziet worden door twee politiemensen te paard (…) In 2019? Hij is behandeld als een beest en in een optocht door de straten geleid door twee onbekwame klootzakken!”

Haar verbijstering werd in de afgelopen dagen gevoeld door meer mensen. „Het is een beeld dat veel woede, walging en vragen heeft opgeroepen in de gemeenschap”, schreef activist en kandidaat-Congreslid Adrienne Bell in een post die honderden keren werd gedeeld. Anderen maken vergelijkingen met de racistische behandeling van zwarte mensen in de jaren 50 en 60 en de slavernij.

‘Geen kwade bedoelingen’

„Mijn agenten hadden geen kwade bedoelingen bij deze aanhouding”, reageerde politiechef Vernon L. Hale op de commotie. Volgens hem is deze manier van verdachten aanhouden niet ongebruikelijk in sommige gevallen, bijvoorbeeld als verdachten uit een grotere meute moeten worden gehaald. Desondanks noemt hij deze actie van de politiemensen „een verkeerde afweging, ze hadden kunnen wachten op een arrestantenwagen op de plaats van de aanhouding”.

Deze manier van aanhouden zal per direct niet meer worden gebruikt, zegde Hale toe. Ook bood hij zijn excuses aan voor de „onnodige vernedering” die de aanhouding met zich meebracht. De bereden politie zal zo nodig bijgeschoold worden en voortaan „gepastere methoden hanteren”. De familie Neely neemt daarmee echter geen genoegen, en eist dat de agenten bestraft worden.