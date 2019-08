Ploeggenoten overleden wielrenner Lambrecht van start in Polen

De ploeggenoten van het maandag overleden Belgische wielertalent Bjorg Lambrecht zijn woensdagmiddag van start gegaan in de vijfde etappe van de Ronde van Polen. De zes renners van Lotto Soudal konden zelf beslissen of ze verder wilden fietsen. Dat werd dinsdag besloten na intensief overleg tussen de renners en staf en op advies van een traumaspecialist, die de nadruk legde op „het belang van een collectief rouwproces”.

Lambrecht overleed maandag op 22-jarige leeftijd na een zware val in de Ronde van Polen. De Belgische wielrenner kwam in de derde etappe van Chorzow naar Zabrze ten val en kwam met zijn hoofd tegen een betonnen rioolbuis. Hij werd gereanimeerd en met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht, waar hij op de operatietafel bezweek aan zijn verwondingen.

De vierde etappe van dinsdag werd door de wedstrijdorganisatie opgedragen aan Lambrecht. De etappe werd ingekort, het peloton reed als geheel naar de finish en er was geen winnaar. Elk team reed zeven kilometer aan kop. De ploeggenoten van Lambrecht startten aan kop en kwamen als eersten over de finish.

Lees ook: België treurt om wéér een verongelukt wielertalent

Talent

Lambrecht was bezig aan zijn tweede seizoen als profwielrenner en werd gezien als een van de grootste talenten in België. Hij werd dit jaar onder meer vierde in de Waalse Pijl en won in juni het jongerenklassement van het Critérium du Dauphiné, voor veel renners een voorbereidingsrace op de Tour de France. De Ronde van Polen was zijn voorbereiding op de Ronde van Spanje die later dit jaar wordt verreden.

Lambrecht is de tweede Belgische wielrenner die dit jaar op jonge leeftijd overlijdt. In maart overleed de 19-jarige Stef Loos tijdens het Mémorial Alfred Gadenne na een aanrijding met een busje. Diezelfde maand kreeg de Nederlander Robbert de Greef (27) tijdens de Omloop van de Braakman een hartstilstand. Hij werd in coma gehouden en overleed drie weken later aan de gevolgen van die hartstilstand.