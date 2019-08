Na een halve eeuw is het zover: Christo gaat de Arc de Triomphe inpakken

Tien jaar na het overlijden van zijn vrouw praat Christo Vladimirov Javacheff nog steeds in de wij-vorm. Het is alsof zijn echtgenote nog leeft. De kunstenaar presenteert nieuwe werken ook nog gewoon onder de naam waarmee zij samen wereldberoemd werden: ‘Christo en Jeanne-Claude’.

De Bulgaars-Amerikaanse kunstenaar is 84. Een frêle man, opvallend helder van geest. In een anderhalf uur durend gesprek vergist hij zich niet één keer in namen of jaartallen, ook niet als hij praat over gebeurtenissen die meer dan een halve eeuw achter hem liggen.

Christo en Jeanne-Claude in 2009. Foto Raquel Manzanares / EPA CV Christo

Christo Vladimirov Javacheff en Jeanne-Claude Denat de Guillebon werden op dezelfde dag geboren: 13 juni 1935. Hij was een Bulgaarse vluchteling, zij de stiefdochter van een invloedrijke generaal. Ze ontmoeten elkaar in oktober 1958 in Parijs, kregen een zoon en trouwden. In 1964 emigreerden ze naar de VS, en werden later Amerikaanse staatsburger. Vanaf 1961 maakten ‘Christo en Jeanne-Claude’ naam als inpakkunstenaars. Hun artistieke handelsmerk: grote bouwwerken of landschappen tijdelijk bedekken met stof. Onder de 23 gerealiseerde projecten de Pont Neuf in Parijs (1985), de Rijksdag in Berlijn (1995) en Floating piers (2016), drijvende pieren in het Italiaanse Lago d’Iseo. Christo en Jeanne-Claude (die in 2009 overleed) weigeren elke vorm van sponsoring. Hun projecten, die vaak tientallen miljoenen kosten, financieren ze met de verkoop van tekeningen en andere voorontwerpen die Christo maakt.

Met een aantal van zijn medewerkers is Christo voor een paar dagen neergestreken in Knokke-Heist. In de mondaine Belgische badplaats exposeert hij bij kunsthandelaar Guy Pieters. The Paris Projects heet de dubbeltentoonstelling: tekeningen en een maquette van de Pont Neuf, de brug die Christo en Jeanne-Claude in 1985 inpakten met goudgele stof. En ontwerpschetsen voor het volgende grote inpakkunstwerk: de Arc de Triomphe. Het vijftig meter hoge monument zal volgend jaar september zestien dagen in zilverblauw doek worden ingepakt.

Een schetsje van het project op A4-formaat kost bij Pieters een ton, grote tekeningen 1,2 miljoen euro. Van de opbrengst, legt Christo uit, betaalt hij de benodigde materialen en de honderden ingenieurs, kraandrijvers, alpinisten en andere medewerkers die hem zullen helpen om van de Parijse triomfboog een tijdelijk kunstwerk te maken.

Met zijn Jeanne-Claude droomde hij ruim een halve eeuw geleden al van het inpakken van de Arc de Triomphe, vertelt Christo. In de galerie in Knokke hangt tussen de meer recente studies ook een schets die hij decennia geleden van de ingepakte triomfboog maakte. „Ik tekende toen nog een beetje klungelig, niet zo verfijnd als nu”, zegt hij op verontschuldigende toon.

Als we hem bedanken dat hij tijd voor NRC wil vrijmaken, grijnst Christo: „Jeanne-Claude zei altijd dat je een verhaal het beste kon horen straight from the horse’s mouth. Dat is de enige waarheid; al het andere is meestal fantasie.”

Praten met Christo vraagt een gebruiksaanwijzing, ontdekken we al snel. Vragen zijn voor de kunstenaar vaak een kapstok om een verhaal aan op te hangen. Hem onderbreken in dat verhaal leidt tot vermaningen.

U zou de Arc de Triomphe volgend jaar in april inpakken. Waarom is het project uitgesteld tot september?

Christo: „Met Jeanne-Claude heb ik de afgelopen vijftig jaar 23 projecten gerealiseerd. 47 andere projecten zijn niet verwezenlijkt – omdat we geen toestemming kregen, omdat we zelf de belangstelling verloren, of omdat we er nog mee bezig zijn. Arc de Triomphe behoorde tot de projecten waarvan we dachten dat ze een utopie waren.

Acht door Christo en Jeanne-Claude voltooide projecten:

Valley Curtain, Rifle, Colorado, 1972: een 400 meter lang gordijn hangt in een vallei in de Rocky Mountains. Na 28 uur wordt het gordijn door een storm verwoest. Kosten 400.000 dollar. Foto Wolfgang Volz © Christo Running Fence, Marin and Sonoma Counties, California, 1976: een 5,5 meter hoge en 40 km lange stoffen ‘hek. Benodigdheden: 200.000 meter stof, 2.050 metalen palen en 145 kilometer staaldraad.’ Foto Wolfgang Volz © Christo Surrounded Islands, Miami, Florida, 1983: twee weken lang worden elf eilandjes bij Miami met 603.850 vierkante meter drijvende stof omgeven. Foto Wolfgang Volz © Christo Wrapped Coast, Little Bay, Australië 1969: 2,5 kilometer kust bij Sydney wordt ingepakt met 96.500 vierkante meter stof. Op dat moment het grootste kunstwerk ter wereld. Foto Wolfgang Volz © Christo Pont Neuf Wrapped, Parijs, 1985: na negen jaar onderhandelen mogen Christo en Jeanne Claude de uit 1607 daterende Parijse stadsbrug inpakken. In veertien dagen tijd trekt het kunstwerk 3 miljoen bezoekers. Foto Wolfgang Volz © Christo Wrapped Reichstag, Berlijn, 1995: na drie afwijzingen, een jaar onderhandelen, en een uur durend debat in het Duitse parlement komt er toestemming voor het inpakken van de Rijksdag in Berlijn. In veertien dagen trok het kunstwerk 5 miljoen bezoekers. Foto Wolfgang Kumm The Gates, Central Park, New York City, 2005: op 37 km voetpad in het Central Park in New York worden 7.503 poorten met oranje stof geplaatst. Kosten van het project: 21 miljoen dollar, door Christo en Jeanne-Claude betaald. Foto Keith Bedford / EPA Floating Piers, Lago Iseo, 2016: een reeks drijvende pieren in het Italiaanse Lago Iseo. In twee weken tijd liepen 1,2 miljoen bezoekers over de pieren. Foto Stefano Rellandini / Reuters

„Toen ik in maart 1958 vanuit Zwitserland in Parijs aankwam was ik een stateloze politiek vluchteling. Ik had een kamer vlakbij de Arc de Triomphe. De Algerijnse oorlog was aan de gang en de Franse bevolking wilde dat generaal Charles de Gaulle [de leider van de Franse regering in ballingschap tijdens de Tweede Wereldoorlog, red.] het land weer zou gaan leiden.

„In 1962 maakte ik de eerste schets van het inpakken van de Arc de Triomphe en in de jaren zeventig en tachtig nog een stel. Het leek ons een onmogelijke droom. Tot twee jaar geleden heb ik er zelfs lange tijd niet meer aan gedacht.”

Als we hem aan de vraag proberen te herinneren, steekt Christo zijn hand op en vervolgt zijn verhaal:

„Na het overlijden van Jeanne-Claude ben ik door diverse musea benaderd voor een overzichtstentoonstelling. Daar had ik geen zin in, dat doen ze maar als ik dood ben. Ik wil mijn tijd niet verspillen aan het verleden. Toen Centre Pompidou me anderhalf jaar geleden benaderde voor een tentoonstelling zei ik dat ik graag een expositie over de Pont Neuf wilde maken. Die brug in Parijs hebben Jeanne-Claude en ik in 1985 ingepakt.”

Christo wijst naar een man met een stok die tegenover hem zit, aan de andere kant van de tafel. Het is de Zwitserse kunsttransporteur Josy Kraft, met wie hij al decennia samenwerkt, zegt Christo. In Bazel heeft Kraft een pakhuis waarin vele duizenden kunstwerken van Christo en Jeanne-Claude zijn opgeslagen. Van elk project hebben Christo en Jeanne-Claude tussen de 300 en 500 objecten bewaard: schetsen, maquettes, stofstalen, foto’s en films. Daarmee kunnen documentatietentoonstellingen worden gemaakt, waarmee zij overheden warm proberen te krijgen voor nieuwe projecten.

Christo: „Toen ons plan voor het inpakken van de Rijksdag in Berlijn tot driemaal toe door overheden was afgewezen, hebben we begin jaren negentig in het museum van Bonn, toen nog de hoofdstad, een documentatietentoonstelling over de Pont Neuf georganiseerd. Zo wilden we de Duitse bestuurders laten zien hoe we het project in Parijs hadden aangepakt. Na die tentoonstelling, en 360 dagen onderhandelen, kwam de toestemming voor de Rijksdag er alsnog. Omdat die tentoonstelling over de Pont Neuf nog nooit in Frankrijk te zien was, leek me dat dertig jaar nadat we de brug hadden ingepakt een mooi onderwerp voor Centre Pompidou.”

En toen dacht u: en nu de Arc de Triomphe?

Met stemverheffing: „Luister nou toch rustig naar mijn verhaal. Toen ik met Centre Pompidou overlegde over die tentoonstelling stelde de directie een tweede expositie voor: de schetsen en studies die Jeanne-Claude en ik van 1958 tot 1964 in Parijs maakten, voordat we naar de VS emigreerden. Toen ik zei dat ik dat een mooi idee vond, vroeg de directeur van Pompidou: ‘En zou je dan niet iets willen doen op het plein voor het museum?’ In een opwelling antwoordde ik: ‘Ik doe niks extra’s behalve de Arc de Triomphe inpakken.’ Haha. Ik heb nooit geloofd dat het zou gebeuren. Maar na twee ontmoetingen met de staf van president Macron kregen we toestemming. Nooit eerder is zo snel toestemming voor een project verleend.”