Na de sensatie in Europa begint Ajax onwennig van vooraf aan

Zelfs Aleksander Ceferin kon het zich amper voorstellen dat de grootste sensatie van vorig voetbalseizoen weer van vooraf aan moest beginnen. De regels mochten dan logisch zijn, de consequentie daarvan was dat niet. In de toekomst moest daar een list voor worden verzonnen, vond de voorzitter van de UEFA.

Want eerlijk is eerlijk, het voelde onwerkelijk, dat hetzelfde Ajax dat in mei nog een hoofdrol vervulde in de mooiste arena’s van Europa, dinsdagavond opnieuw moest beginnen in diezelfde prestigieuze voetbalshow, als een figurant zonder baanzekerheid. Van halvefinalist tot stress in de voorronde - na drie maanden diende de realiteit zich ongenadig aan.

Ook dat hoort bij de sport. Nergens kan roem zo vluchtig zijn als in het voetbal, een branche vol emotie en onzekerheid, waarin spelers, trainers en zelfs bestuurders zo goed zijn als hun laatste wedstrijd. Al zullen de spelers van Ajax zich hun knock-out tegen Tottenham herinneren als de dag van gisteren, supporters zullen het zich nauwelijks kunnen voorstellen dat het volgende avontuur in de Champions League al voorbij is voor het toernooi half september officieel van start gaat. Hoe nabij het verleden ook lijkt te zijn, het is totaal irrelevant.

Toch kunnen fans enigszins optimistisch zijn. Als het de laatste wedstrijd is die beklijft, dan biedt de 2-2 bij PAOK Saloniki voldoende zicht op een plek in de laatste knock-outronde voor de groepsfase. Is Ajax de Grieken dinsdag de baas, dan wacht de club nog een tweeluik met FK Qarabag (Azerbeidzjaan) of Apoel Nicosia (Cyprus).

Transferperikelen

In deze prille fase van het seizoen lijkt het voor Ajax zaak om de uitwedstrijden vooral niet te verliezen. Ajax is kwetsbaar, een ploeg die moet worden heropgebouwd na het vertrek van Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong, de jongens die als mannen zijn vertrokken naar de clubs waar ze als kind al van droomden. Trainer Erik ten Hag hield genoeg kwaliteit over, maar lijkt nog geen schets van een toekomstig topteam te kunnen overleggen. Niet zolang de transfermarkt nog open is.

Na Lasse Schöne (Genua) zal Ajax op korte termijn nog meer spelers verliezen, dat staat vast. De vraag is wie, en hoeveel? Dat Donny van de Beek wordt ingelijfd door Real Madrid is een feit, althans volgens Spaanse media, maar zolang Ajax zijn spelers niet de zekerheid van zes extra topduels in de Champions League kan bieden, zullen ook jongens als David Neres en Hakim Ziyech zich beraden op een eventuele transfer naar het buitenland. Wie weet hapt Daley Blind wel. Geen van hen zegt bij voorbaat nee tegen een club als Bayern München.

De perikelen op de transfermarkt brengen Ten Hag in een kwetsbare positie. In een cruciale fase van het seizoen moet hij twee kwalificatierondes overleven met een ploeg die door transfers dagelijks kan wisselen van samenstelling, wetende dat slechte resultaten nog meer mutaties in de hand werken en intussen bij het publiek het vermoeden is gerezen dat de trainer de sleutel tot succes heeft gevonden. Tijdelijk succes, ja.

Blote basten

Terwijl de andere halvefinalisten van afgelopen seizoen, Liverpool, Tottenham en Barcelona, als vanzelfsprekend in het hoofdtoernooi spelen, reisde Ajax in de derde voorronde naar het Toumbastadion, een plek waar de thuisfans graag de indruk wekken dat hun domein slechts op eigen risico te betreden is, met blote basten, vuurwerk en mediterraan temperament. PAOK is een club van harde werkers, niet van het verfijnde combinatiespel dat Ajax er bij vlagen tegenover zette.

Door twee uitdoelpunten (eigen goal PAOK, Klaas-Jan Huntelaar) ligt Ajax op koers, maar het is duidelijk dat het team nog op gang moet komen voordat fans straks opnieuw van grote successen kunnen dromen.

