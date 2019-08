MS-medicijn Fampyra komt terug in het basispakket

Het geneesmiddel Fampyra komt vanaf volgende maand terug in het basispakket. Dat heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) woensdag aan de Tweede Kamer laten weten. Hij had het middel tegen multiple sclerose (MS) vorig jaar op advies van het Zorginstituut nog uit het basispakket laten halen. Er bestonden twijfels over de effectiviteit.

Nadat een petitie tegen dat besluit ruim 41.000 keer werd ondertekend, werd opnieuw onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van Fampyra. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat een bepaalde groep patiënten wel degelijk baat heeft bij het medicijn: MS-patiënten die door de ziekte „ernstige loopbeperkingen” ontwikkelden. „Voor sommigen betekent Fampyra het verschil tussen wel of niet zelfstandig op pad gaan”, zei hoogleraar multiple sclerose Joep Killestein begin dit jaar tegen NRC. „Het verschil tussen mét of zonder looprekje de spreekkamer binnenlopen.”

Ongeneeslijke zenuwziekte

Multiple sclerose is een ongeneeslijke zenuwziekte die zich vooral voordoet in en om de hersenen, het ruggenmerg en de ogen. Fampyra remt MS niet, maar onderdrukt wel de klachten die bij de ziekte komen kijken, zoals verminderd loopvermogen. Uit het nieuwe onderzoek is overigens ook gebleken dat het middel niet bij iedere patiënt aanslaat. Daarom introduceert Bruins een proefperiode van een halve maand, waarin wordt gemonitord of patiënten na gebruik van Fampyra beter gaan lopen. Zo ja, dan wordt de behandeling voortgezet.

Het middel Fampyra kost 128 euro per maand. In de maanden dat de pillen niet door verzekeraars werden vergoed, betaalde fabrikant Biogen zestig procent van de kosten die gebruikers moesten maken.