‘Medewerkers Microsoft luisteren mee met Skype-gesprekken’

Medewerkers van Microsoft luisteren mee met sommige gesprekken die via de vertaaldienst van Skype worden gevoerd. Ook analyseren zij commando’s die aan digitale assistent Cortana worden gegeven. Dat meldt techwebsite Motherboard woensdag op basis van een anonieme Microsoft-medewerker.

Volgens de medewerker, die interne documenten, screenshots en audiobestanden aan de website overhandigde, zijn de gesprekken en commando’s niet identificeerbaar. Microsoft meldt op zijn website dat het audiofragmenten kan analyseren om de eigen diensten te verbeteren. Er staat niet dat die analyse ook door mensen gedaan wordt, zoals de medewerker beweert.

Persoonlijke gesprekken

Motherboard zegt dat het geluidsbestanden van Skype- en Cortana-gebruikers bezit waarop persoonlijke gesprekken te horen zijn, zoals koppels die relatieproblemen bespreken. De fragmenten die Motherboard heeft gekregen duren doorgaans tussen de vijf en tien seconden. Volgens de medewerker kunnen ze ook langer zijn.

Bij Skype Vertalen worden gesprekken live in een andere taal vertaald. Dat gebeurt door middel van kunstmatige intelligentie. De medewerkers die Microsoft inhuurt, beluisteren fragmenten van gesprekken om te controleren hoe correct de vertaling is.

Transparant

In een reactie aan Motherboard zegt Microsoft dat het op zijn site vermeld dat gespreksfragmenten geanalyseerd kunnen worden. Het bedrijft zegt ernaar te streven zo transparant mogelijk te zijn over wat met audio- en gespreksfragmenten gebeurt. Ook benadrukt Microsoft in de reactie dat het hiervoor vooraf toestemming vraagt aan gebruikers.

Ook Apple, Amazon en Google kwamen onlangs in opspraak omdat medewerkers van die bedrijven met persoonlijke gesprekken van virtuele assistenten meeluisteren. Apple en Google kondigden hierop aan voortaan niet meer mee te luisteren met Siri.

