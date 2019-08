Katwijk staat bekend om z’n uitstekende visproducten. We bestellen een portie kibbeling met een haring vooraf. Op het terras, met de rug naar een vijvertje gekeerd, schenken we geen aandacht aan de scherpe blik van een mantelmeeuw. Zoals het hoort pakken we de haring bij de staart en brengen hem in positie, net boven het voorhoofd. Binnen een seconde zien alle aanwezigen de mantelmeeuw met uiterste precisie mijn haring te grazen nemen en mij met grote verbazing naar mijn duim en wijsvinger kijken, waar kort tevoren nog een heerlijke haring tussen geklemd zat.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 7 augustus 2019