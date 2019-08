Hoe houd ik mijn kind verwonderd?

Vader: „Mijn dochter van 14 en ik zijn op dit moment op reis in een prachtig land aan de andere kant van de wereld. Nieuwe mensen, nieuwe cultuur, schitterende natuur. Maar mijn kind is door haar telefoon steeds met haar gedachten in Nederland. Vorig jaar hebben we ook een verre reis gemaakt en toen hoorde ik ook het ene na het andere verhaal over gebeurtenissen thuis. Nederland is meer top of mind dan het land waar we zijn, wat ten koste gaat van haar opmerkzaamheid. En voor je het weet zit je weer thuis.

„Ik limiteer het telefoongebruik. Maar ongemerkt sluipt het er toch in. Kijk ik op mijn telefoon voor een hotel of route, heeft zij ook de gelegenheid om te kijken.

„Het is niet alleen de telefoon die afleidt. Ik merk ook dat ze niet zo snel meer onder de indruk is, omdat ze al zoveel van de wereld heeft gezien. Zijn we hier aan het snorkelen, zegt ze: „Bij The Great Barrier Reef was het mooier.” Terecht punt. Maar hoe geniet je dan van dit? Hoe krijg ik de aandacht van mijn puber meer bij de vakantie? En hoe houd ik haar opmerkzaam en verwonderd?”

Naam is bij de redactie bekend. Deze rubriek is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen. Wilt u een dilemma voorleggen? Stuur uw vraag naar opgevoed@nrc.nl

Geef het goede voorbeeld

Peter Nikken: „Voortdurend in contact willen staan met leeftijdgenoten is onlosmakelijk verbonden met deze levensfase en dat wordt gefaciliteerd door de techniek. Vroeger moesten we als tieners op de fiets springen om elkaars zielenroerselen te horen, of belden we urenlang, nu is een druk op de knop voldoende, zelfs aan de andere kant van de wereld.

Peter Nikken is hoogleraar mediaopvoeding aan de Erasmus Universiteit en lector jeugd en media aan hogeschool Windesheim

„U kunt er op een natuurlijke manier voor zorgen dat er ook wat aandacht is voor de omgeving, bijvoorbeeld door ergens naartoe te gaan zonder wifiverbinding. Mobielgebruik verbieden zou ik niet doen. Dat levert bij uw dochter alleen maar frustratie op.

„Geef het goede voorbeeld. Zoek op een vast moment even de wifi op, dan kan zij ook even online, en leg daarna zelf uw mobiel weer weg, en geniet van wat u doet.

„De winst zit hem in kleine momenten koesteren waarop je samen iets prettigs beleeft, en die proberen uit te bouwen.

„Het voelt misschien wrang, maar dat uw dochter vakantiebestemmingen vergelijkt is niet erg. Tieners moeten dat beoordelingsvermogen ontwikkelen, dat past bij kritisch leren nadenken. Zo polijsten ze hun persoonlijke smaak.”

Probeer door haar ogen te kijken

Eline Snel: „Uw verwachting is dat uw dochter net zo geniet als u doet. Maar pubers balanceren in verschillende werelden, ze zijn in gedachten bezig met hun vriendenkring, want straks horen ze er misschien niet meer bij.

Eline Snel is mindfulnesstrainer voor ouders, kinderen en pubers, en schreef Stilzitten als een kikker.

„Uw oude rol als vader: ik neem je mee en laat je alles zien, verandert als kinderen ouder worden. Tot een jaar of elf zijn kinderen nog volgzaam, vanaf hun twaalfde willen ze inspraak in de vakantiebestemming, en vanaf hun veertiende gaan ze hun eigen blik ontwikkelen. Het is mooi als u haar daar de ruimte voor geeft.

„Wat u kunt doen is de verwondering die u uw dochter toewenst, zelf koesteren in het contact met haar. Probeer door haar ogen te kijken: wat ziet zij nou? Waar is zij mee bezig? En als ze zegt: ‘Daar was het mooier’, kunt u haar vragen: ‘Waar merk jij dat aan?’ Ze is gelukkig ook nog op de leeftijd dat u toch dichtbij kunt zijn. Dat geeft u de gelegenheid het wereldbeeld dat ze ontwikkelt met rustige nieuwsgierigheid te volgen.”