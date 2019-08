Gouverneur Puerto Rico binnen week weggestuurd door Hooggerechtshof

De Puerto Ricaanse gouverneur Pedro Pierluisi moet nog geen week na zijn aantreden alweer weg. Het Hooggerechtshof van het Caribische eiland heeft zijn benoeming ongrondwettelijk verklaard. Het vonnis verplicht Pierluisi om uiterlijk woensdagavond om 17.00 uur lokale tijd (23.00 uur ‘s avonds in Nederland) zijn post te verlaten. Minister van Justitie Wanda Vázquez volgt Pierluisi op.

Met massale protesten tegen gouverneur Rosselló gaf Puerto Rico uiting aan de al langer broeiende onvrede over het eilandbestuur. Het eiland is zijn politieke elite zat.

Pierluisi werd vrijdag ingezworen als opvolger van de opgestapte Ricardo Rosselló, in wiens regering hij minister van Buitenlandse Zaken was. Rosselló kondigde op 25 juli aan af te zullen treden en benoemde Pierluisi een aantal dagen later tot minister. De minister van Buitenlandse Zaken is in Puerto Rico de eerste opvolger bij het vertrek van de gouverneur. Zo koos Rosselló handmatig zijn opvolger, was de kritiek van velen.

Ook wereldberoemde lokale popsterren als Ricky Martin en Daddy Yankee riepen om het aftreden van Rosselló. Bekijk een fotoserie van de massale protesten tegen de ex-gouverneur.

Reces

De senaat van het eiland vocht die beslissing aan, omdat Pierluisi’s benoeming tot hoogste diplomaat van Puerto Rico alleen was goedgekeurd door het parlement. De senaat was met reces op het moment dat Pierluisi werd benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken, wat zijn gouverneurschap volgens het lagerhuis onrechtmatig maakte. Tegen de beslissing van het hof kan geen beroep aangetekend worden.

Volgens de Puerto Ricaanse grondwet is de minister van Justitie de eerstvolgende in de lijn voor het gouverneurschap, wanneer de minister van Buitenlandse Zaken de positie niet kan bekleden. Wanda Vázquez heeft in een eerder stadium gezegd geen interesse in de baan te hebben, maar zal de verantwoordelijkheid nu toch op zich nemen: „Puerto Rico heeft zekerheid en stabiliteit nodig”, schreef ze woensdag op Twitter.

Uitgelekte chats

Rosselló lag onder vuur na het uitlekken van privégesprekken waarin hij zich laatdunkend uitliet over vrouwen, homoseksuelen en de dodelijke slachtoffers van orkaan Maria. Twee jaar na die storm, die aan meer dan 3.000 Puerto Ricanen het leven kostte, verloopt de wederopbouw op het eiland nog altijd traag. Na twee weken van hevig protest tegen zijn positie, trad Rosselló afgelopen vrijdag formeel af. Meer dan twintig hoge ambtenaren waren hem in verband met dezelfde rel al voorgegaan. Onder hen ook Pierluisi’s voorganger op Buitenlandse Zaken Luis G. Rivera Marín.

Puerto Rico is een overzees gebiedsdeel van de Verenigde Staten met de gouverneur als hoogste bestuurder.