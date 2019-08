FBI: aanslag culinair festival Californië mogelijk terreur

De FBI onderzoekt of de schutter van de aanslag op een culinair festival in Gilroy in Californië mogelijk terroristische motieven had. De man schoot op 28 juli drie mensen dood, onder wie twee kinderen van 6 en 13 jaar, en verwondde tien anderen. De schutter, die na de aanslag zelfmoord pleegde, droeg een lijst bij zich met daarop andere doelwitten dan het festival. Dat meldt persbureau Reuters dinsdagavond.

Op de lijst stonden volgens de FBI meerdere religieuze organisaties, overheidsgebouwen en politieke instituties. Onderzoekers van de federale recherche proberen nu het motief van de 19-jarige verdachte te achterhalen. Voorlopig doet de FBI geen uitspraken over de plekken waarom het gaat.

Racistisch manifest

Ondertussen doet de FBI ook onderzoek naar de motieven achter het bloedbad in El Paso. Daar kwamen zaterdag 22 mensen om het leven toen een 21-jarige witte man met een semi-automatisch wapen het vuur opende op bezoekers van een vestiging van warenhuisketen Walmart. Hij had vlak voor zijn daad een racistisch manifest op internet geplaatst, waardoor de schietpartij als terrorisme wordt beschouwd.

Er zijn grote zorgen in de Verenigde Staten over de toename van binnenlandse terreurdaden. Al voor de aanslag in El Paso was er kritiek vanuit de samenleving en politiek op de manier waarop opsporingsautoriteiten hun middelen inzetten. Daarbij zou de focus te veel liggen op moslim-extremistische en buitenlandse terreur, terwijl de meeste slachtoffers van binnenlands extremistisch geweld vielen door daders met extreem-rechtse motieven. Ook is er kritiek op de anti-migratieretoriek van president Trump en de huidige wapenwetgeving.

Enkele uren na de aanslag in El Paso was er ook een schietpartij in de Amerikaanse staat Ohio waarbij negen slachtoffers vielen. De FBI doet onderzoek naar de „gewelddadige ideologie” van de schutter, die zelf na een halve minuut werd doodgeschoten door de politie. Het motief van de dader is nog niet vastgesteld.