Facebook doneert aan straatkunstenaars na rechtszaak om naaktschilderij

Een Franse groep straatkunstenaars heeft een onbekend bedrag ontvangen van Facebook. Met die donatie komt een einde aan een juridisch conflict dat al acht jaar duurde.

In 2011 klaagde de Franse leraar Frédéric Durand-Baïssas de Amerikaanse socialemediagigant aan wegens censuur. Het Facebookaccount van de docent was afgesloten nadat hij een afbeelding had gepost van L’origine du Monde (De oorspong van de wereld), het beroemde, uit 1866 daterende schilderij waarop Gustave Courbet het vrouwelijke geslachtsdeel verbeeldde.

Een rechtbank in Parijs oordeelde maart vorig jaar dat Facebook niet had voldaan aan de contractuele verplichtingen tegenover de docent. Maar dat Facebook zijn account had gesloten wegens de afbeelding van het Courbet-schilderij werd niet bewezen geacht. Ook de 20.000 euro schadevergoeding die de docent had geëist, hoefde Facebook niet te betalen.

De docent heeft zijn juridische gevecht gestaakt na de donatie van Facebook. Het bedrijf maakte een onbekend bedrag over aan Le Mur (De muur), een in Parijs gevestigde groep straatkunstenaars. Een woordvoerder van de groep liet weten dat het geld gebruikt wordt om kunstenaars te betalen.

Facebook komt vaker in opspraak omdat het foto’s verwijdert. In een post van de Italiaanse kunstactiviste Laura Ghianda werd vorig jaar maart een afbeelding van de Venus van Willendorf verwijderd, een wereldberoemd, oeroud vruchtbaarheidsbeeldje dat wijd en zijd zonder problemen is gepubliceerd.