Bomaanslag treft belastingdienst in de Deense hoofdstad Kopenhagen

Het kantoor van de Deense belastingdienst in Kopenhagen is doelwit geweest van een „aanval” met een explosief. Dat heeft de politie woensdag bekendgemaakt. Dinsdagavond laat deed zich bij het gebouw een explosie voor. Niemand raakte gewond, maar volgens minister Morten Bødskov (Belastingen) is er ernstige schade aangericht.

Het explosief ontplofte rond 22.15 uur in het kantoor, vlakbij een treinstation. Er waren volgens de politie op dat moment twee mensen aanwezig, meldt de Deense zender TV2. De zaak wordt volgens hoofdinspecteur Jørgen Bergen Skov „heel serieus” genomen. Er is volgens hem een „breed en uitvoerig onderzoek ingesteld”, zei hij woensdag in een verklaring. „Een aanval als deze kunnen en zullen we niet accepteren.” Over verdachten of een mogelijk motief is nog niets naar buiten gebracht.

Het kantoor van de belastingdienst ligt nabij het station van Nordhavn, aan de noordkant van de stad. Volgens persbureau Reuters moest het treinverkeer worden stilgelegd. Op foto’s die minister Bødskov woensdag deelde is te zien dat een aanzienlijk deel van de gevel rond de ingang beschadigd of weggeblazen is. Hij spreekt van een „schandelijke en totaal onacceptabele daad”. De politie hoopt in de loop van woensdag met meer informatie te komen. (NRC)