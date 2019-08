En weer krijgen games de schuld van een schietpartij

‘We moeten ophouden met het ophemelen van geweld in onze samenleving”, zei president Donald Trump maandagavond, over het bloedbad dit weekend in El Paso. „Ook met gruwelijke en griezelige videogames.”

In menig gamerhuis zal diep gezucht zijn: alwéér? Het is namelijk de zoveelste keer dat naar games wordt verwezen als grote boosdoener – sinds de rechtszaken van de inmiddels in diskrediet gebrachte advocaat Jack Thompson in de jaren negentig, worden games regelmatig aangehaald als drijfveer achter verschrikkelijk geweld.

Inmiddels voelt ook de reactie vanuit de gamewereld vertrouwd en versleten aan. De eerste reactie was op maandagavond, een plechtige strijdkreet van de prominente Amerikaanse game-journalist Geoff Keighley: „Vandaag moeten we vieren wat games voor ons betekenen, en onszelf beloven dat we ons best zullen doen om anderen het belang van ons medium te laten begrijpen.” De hashtag #VideoGamesAreNotToBlame liep vol met boze gamers. Kranten als The New York Times factcheckten zich wederom suf: nee, er is geen bewijs dat het spelen van games tot massageweld leidt.

Moeilijk te onderzoeken

Het onderzoek naar agressie in games is verzand in een loopgravenoorlog, mailt de Nederlandse onderzoeker Ruud Jacobs, die onderzoek doet naar de overredingskracht van games. „Op dit punt zijn vrijwel alle onderzoeken gekoppeld aan twee specifieke personen. Chris Ferguson aan de ‘er is geen onomstotelijk bewijs’-kant, en Brad Bushman aan de ‘games maken ons moordenaars’-kant.” Bushman is als wetenschapper echter omstreden, benadrukt Jacobs. Volgens Jacobs ligt het ook genuanceerder – veel onderzoek wijst op een ‘licht effect’ bij gamers die heel veel spelen. „Maar het is moeilijk om met onderzoeken te bewijzen dat games dit soort effecten hebben op de korte termijn, en op de lange termijn verdwijnt het tussen de andere invloeden.” Thuissituatie, karakter en politieke verhoudingen – zeker in de Verenigde Staten – maken veel verschil.

„Commerciële games hebben vaak zichzelf tegensprekende boodschappen (bijvoorbeeld ‘war is hell’ tegelijk met ‘schiet even deze lui dood, cool hè?’), waardoor je ze niet als reclame voor geweld kan zien”, concludeert Jacobs.

Onderzoeken noemen? Dat kan. Maar na jaren van factchecks is er eigenlijk nog weinig toe te voegen aan de discussie of games spelen expliciet leidt tot gewelddadig gedrag – studies zoals die van het Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung en statements van organisaties als de American Psychological Association, waarin wordt benadrukt dat de link tussen games en echt geweld op zijn hoogst dun is, worden regelmatig aangehaald. Het maakt vooralsnog weinig uit. Er heerst een vorm van ‘sociale paniek’, denkt Jacobs, die met de jaren zal verdwijnen als de bestaande volkswijsheid over games uitsterft.

Achterhaald stereotype

Genuanceerder waren de vragen die een dag na de uitspraken van Trump voorzichtig door sommige gamers zelf geopperd werden: zit deze zich steeds herhalende cyclus, waarin buitenstaanders ‘hun’ medium aanvallen met simplistische beschuldigingen, niet een echte discussie over games en geweld in de weg? Progressievere stemmen vragen zich al langer af waarom er zo weinig big-budgetgames zijn die bemiddeling en empathie centraal stellen.

Misschien nog prangender is de tweede vraag die later werd gesteld: waarom vinden we zoveel van deze geradicaliseerde jongeren terug in de gamegemeenschap? Wat drijft hen tot radicalisering? Academici legden in een uitgebreide discussie op nieuwssite Vox de vinger op de zere plek: het beeld van ‘de gamer’ in de media – de eenzame, nerdy tienerjongen die nergens bijpast. De jaarlijkse statistieken van groepen als de Entertainment Software Association in de Verenigde Staten en Newzoo wereldwijd wijzen keer op keer op hetzelfde: de gamer is al jaren meestal volwassen, en je hebt een grotere kans om een vrouwelijke gamer te treffen dan een tienerjongen.

Gamende lotgenoten

Toch volhardt het stereotype beeld buiten de gamewereld. „Ik denk dat veel van de jongens die wél op dat beeld lijken, zich eraan hebben vastgeklampt”, zei communicatiewetenschapper Megan Condis in het Vox-artikel. Ze voelen zich achtergesteld door de rest van de wereld en zien in gaming een wereld waar ze bij lotgenoten kunnen zijn.

Mensen met die mindset vinden het bedreigend als andere groepen ook geïnteresseerd raken in hun niche, betoogde Condis. Radicale elementen kunnen op die angsten inspelen; ze zijn een gemakkelijke prooi voor rechts-extremisten die op gamefora en in gamechats hun ongenoegen voeden.

Steve Bannon, Trumps voormalige adviseur en een bekende drijvende kracht achter de alt-right, signaleerde de vatbaarheid van deze groep voor politieke beïnvloeding al jaren geleden. „Je kan dit leger activeren”, zei hij tegen Bloomberg-journalist Joshua Green over ‘Gamergate’, een beweging van jonge, witte, veelal mannelijke gamers die zich hard maakten tegen wat ze zagen als de uitwassen van diversiteit. „Ze komen binnen met Gamergate en stappen dan door naar de politiek en Trump.”