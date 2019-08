Een hele zomer om pontificaal te leren niksen

Goed nieuws voor iedereen die al langer een wegtrekker krijgt van zelfhulpboeken. Het anti-zelfhulpboek is helemaal hip deze zomer. Niet Getting things done maar pontificaal niksen, dingen missen, en alles lekker laten waaien. Perfect voor op vakantie.

Het zijn boeken in de geest van filosoof Zygmunt Bauman, die boven zijn bureau zou hebben staan: „Het leven van iemand die niet drinkt, niet neukt en niet rookt duurt niet langer – maar lijkt slechts langer te duren.”

De anti-zelfhulp zet zich af tegen het verschijnsel dat het tegenwoordig bijna een zonde is om gewoon lekker tevreden te zijn en eens níét bezig te zijn met de volgende berg die je wilt beklimmen in je leven. Om gewoon te léven. Stop met telkens meer willen, meer spullen kopen, al je mails te beantwoorden en laat de constante druk om beter te worden lekker voor wat die is. Minder targets, minder hoogdravende missie-statements en minder stress, thuis en op het werk. Doe eens gek.

Er liggen nu allemaal Amerikaanse boeken in dit genre in het schap met het lekker provocerend ‘F*CK’ in de titel, maar die overschreeuwen zichzelf nogal eens. De levenskunst van kunnen ontspannen wordt vaak op zijn best beschreven door Noord-Europese schrijvers: Scandinaviërs, Nederlanders. Niet voor niets dat zowel de New York Times als Time Magazine onlangs ronkende verhalen had over ‘The Dutch Lifestyle Trend of Niksen’. Zoek het wat de schrijvers van deze boeken betreft dus vooral dicht bij huis.

Maar weet je wat: geen zin in bingereaden op vakantie? Draai je nog eens om, sla die douchebeurt over en neem vooral nog een limoncello. Of vier.

Begin hiermee

Onmisbaar in dit genre is het Zelfverwoestingsboek van Marian Donner. Weg met het perfectionisme en streven, bepleit ze. We moeten - mógen - vooral meer leven: stinken, dansen, drinken en bloeden. Svend Brinkman pakt het in The Joy of Missing out wat filosofischer aan om je even helemaal mee te nemen in de edele kunst van dingen missen. In Het hoeft niet zo hectisch te zijn op het werk van Jason Fried en David Heinemeier Hansson staan nuttige tips zodat je al die nieuwe inzichten ook echt kunt gebruiken. Of niet.

Marian Donner: Zelfverwoestingsboek. Das Mag, 142 blz., 18,99 euro

Svend Brinkmann: The joy of missing out. Polity Press. 128 blz., 13,41 euro

Jason Fried & David Heinemeier Hansson: Het hoeft niet zo hectisch te zijn op het werk. Management Impact. 230 blz., 19,90 euro

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 10 augustus 2019