Corrupte havenmedewerker Rotterdam veroordeeld tot 6 jaar cel

Een 44-jarige medewerker van de Rotterdamse haven is veroordeeld tot een celstraf van 6 jaar omdat hij zich liet omkopen door drugscriminelen. De man was betrokken bij de import van in totaal ruim 1150 kilo cocaïne bij overslagbedrijf ECT. Dat meldt de rechtbank Rotterdam woensdagmiddag.

De drie ladingen werden in het najaar van 2016 aangetroffen door de douane. De drugs zaten verstopt in meerdere containers met koffiebonen. De havenmedewerker kwam in beeld doordat zijn persoonlijke account was gebruikt voor het verplaatsen van de containers.

Switchmethode

Daarbij werd volgens het Openbaar Ministerie een beproefde smokkelmethode gebruikt, de zogenoemde switchmethode. Hierbij worden drugs nog in de haven vanuit de oorspronkelijke ‘smokkelcontainer’ overgeladen naar een naastgelegen container uit een onverdacht land. Criminelen hebben daarbij hulp nodig van havenmedewerkers, waarvoor grote geldbedragen worden betaald.

De 44-jarige man verklaarde in de rechtszaak dat hij nooit is betaald. Justitie wees echter op de grote sommen geld die hij in de periode na de smokkel uitgaf. In het oordeel van de rechtbank is meegenomen dat de havenmedewerker maandenlang meewerkte met de criminelen en hen hielp bij drie verschillende drugstransporten en dus telkens opnieuw in de fout ging.