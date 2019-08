Beslaglegging op privérekening Centric-eigenaar

De voormalig zakenpartner en ex-vriendin van de Twentse ondernemer Gerard Sanderink, Brigitte van Egten, heeft dinsdag beslag laten leggen op onder meer Sanderinks privérekening. Dat bevestigt de advocaat van Van Egten woensdag na berichtgeving van het Financieele Dagblad. Van Egten is overgegaan op beslaglegging omdat de ondernemer weigert een dwangsom van 200.000 euro te betalen die de rechter hem onlangs oplegde.

Sanderink en Van Egten zijn al maanden in een juridisch conflict verwikkeld. De zakenman beschuldigt zijn ex-vriendin van fraude bij het bedrijf DSS, een producent van zonnepanelen. Sanderink was eigenaar, Van Egten bestuurder. Forensisch onderzoek heeft die fraude echter niet aangetoond.

Daarnaast beschuldigt de ondernemer zijn ex-vriendin publiekelijk van betrokkenheid bij de FIOD-inval bij bouwbedrijf Strukton afgelopen februari. Die inval volgde volgens Sanderink na een tip van Van Egten bij de inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD over mogelijke corruptie bij een metroproject in het Saoedische Riad. Strukton is daar een van de bouwers.

Een rechter oordeelde afgelopen juni dat Sanderink die beschuldigingen niet meer mocht herhalen aangezien er geen bewijs voor is. Daarop stapte Sanderink naar zakenblad Quote om in een vier pagina’s lange verklaring uit te leggen waarom Van Egten toch betrokken zou zijn bij de inval.

Nieuwe rechtszaak

Sanderink betwist de dwangsom en spande een nieuwe rechtszaak aan. Een rechter stelde afgelopen vrijdag vast dat Sanderink met de verklaring opnieuw de fout in was gegaan en daarom 200.000 euro moet betalen.

Hij weigert dat vooralsnog, waardoor Van Egten zich volgens haar advocaat Paul Tjiam gedwongen zag beslag te leggen op de privérekening van Sanderink. Ook is beslag gelegd op certificaten in de Stichting Administratie Kantoor Sanderink Investments, waarin het eigendom van bedrijven als Strukton en IT-dienstverlener Centric is ondergebracht.

Ondertussen staat de verklaring van Sanderink nog online, waardoor de dwangsom nog verder kan oplopen.

Het conflict tussen de twee is volgens Van Egten begonnen nadat Sanderink contact kreeg met de omstreden en zelfverklaard cyberexpert Rian van Rijbroek. Haar aanwezigheid en invloed op Sanderink leidden ook tot het vertrek van diverse topmensen binnen Centric.

Lees hier meer over de onrust binnen Centric:Hoe de automatiseerder werd betoverd door de cybergoeroe