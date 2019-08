ABN Amro zet miljoenen opzij om particulieren door te lichten

ABN Amro heeft het afgelopen kwartaal ruim 100 miljoen euro opzij moeten zetten voor extra onderzoek naar haar klanten. Dat zegt de bank woensdag bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers. De investering is volgens ABN Amro het gevolg van de eis van De Nederlandsche Bank (DNB), die wil dat de bank particuliere klanten in Nederland gaat doorlichten. Met het extra geld wil ABN Amro beter zicht te krijgen in wie haar klanten zijn en waar het geld vandaan komt.

Bestuursvoorzitter Kees van Dijkhuizen zegt tijdens een persconferentie dinsdagochtend dat hij het „betreurt” dat ABN Amro dit van DNB te horen heeft gekregen. „Liever kom je zelf tot zo’n conclusie.” Particuliere klanten vormen de belangrijkste groep klanten van de bank, het zijn er ruim 5 miljoen. Een van de dingen waar ABN Amro beter naar moet kijken is of particulieren hun bankrekening gebruiken voor zakelijke transacties. Andere concrete voorbeelden wilde Van Dijkhuizen niet geven. „We willen criminelen geen extra informatie geven.”

In februari dit jaar investeerde de bank ook al 85 miljoen euro in het zogeheten customer due diligence (CDD) herstelprogramma. Dat de DNB wil dat banken beter inzicht krijgen in hun klanten, is een direct gevolg van de witwasaffaire bij ING. Die bank trof in september vorig jaar een schikking met Justitie van 775 miljoen euro, nadat bekend werd dat criminele klanten jarenlang ongestoord geld konden witwassen via ING-rekeningen, zonder dat de bank hier toezicht op had.

Herstelmaatregelen

Volgens ABN Amro, dat voor 56 procent eigendom is van de Nederlandse staat, werken op dit moment meer dan duizend werknemers aan het zogeheten CDD-herstelprogramma. Dit aantal zal volgens de bank de komende jaren toenemen. Binnen alle onderdelen van de bank worden de nodige herstelmaatregelen genomen “om ervoor te zorgen dat aan alle wet- en regelgeving wordt voldaan”, zegt ABN Amro.

Ondanks de vrijgemaakte voorziening van 114 miljoen euro zag ABN Amro haar winst over het tweede kwartaal wel licht stijgen, naar 693 miljoen euro dit jaar, tegen 688 miljoen euro over dezelfde periode een jaar eerder.