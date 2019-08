Zware sancties VS tegen Maduro

De Amerikaanse regering bevriest per direct alle bezittingen van de Venezolaanse staat en van kopstukken van het Maduro-regime in de Verenigde Staten. Dat heeft president Trump maandag per decreet besloten.

De sanctie geldt als een van de zwaarste waarmee Washington het socialistisch bestuurde Zuid-Amerikaanse land kan raken. Andere landen waartegen deze maatregel momenteel van kracht is, zijn Cuba, Noord-Korea, Syrië en Iran. Het is voor het eerst in drie decennia dat een Latijns-Amerikaans land dit lot treft.

Cruciaal is dat particuliere bedrijven in Venezuela door het decreet worden ontzien. Wel kunnen ook internationale ondernemingen die zaken blijven doen met de Venezolaanse staat last krijgen met de Amerikaanse autoriteiten, zeker wanneer ze ook in de VS actief zijn of daar bankrekeningen hebben.

Het presidentiële decreet noemt de sancties noodzakelijk vanwege „de mensenrechtenschendingen van het huidige regime, de willekeurige arrestatie en detentie van Venezolaanse burgers, de inperking van de vrije pers en voortdurende pogingen om interim-president Juan Guaidó van Venezuela en het democratische gekozen Venezolaanse parlement te ondermijnen”.

De VS steunen oppositieleider en parlementsvoorzitter Guaidó, die zich op 23 januari van dit jaar uitriep tot waarnemend president. Dit nadat de zittende president Nicolás Maduro zich eerder die maand na onvrij verlopen verkiezingen, in mei 2018, voor een nieuwe ambtstermijn had laten beëdigen.

Terwijl Guaidó erkenning kreeg van een vijftigtal westerse landen, bleef Maduro het afgelopen jaar de facto de leider van het noodlijdende land. Ook tijdens een mislukte militaire couppoging van Guaidó, eind april, bleef Maduro steun genieten van de top van het leger. Internationaal houden Rusland, China en Cuba zijn regime overeind.

Deze dinsdag vindt in de Peruaanse hoofdstad Lima een door de VS geïnitieerde internationale top over Venezuela plaats. Circa honderd landen waren hiervoor uitgenodigd, maar bondgenoten van Venezuela hebben gezegd niet te komen. De VS sturen een hoge delegatie met onder meer nationaal veiligheidsadviseur John Bolton.

Tegelijkertijd vinden op Barbados ook verkennende gesprekken plaats tussen vertegenwoordigers van het regime en het Guaidó-kamp.