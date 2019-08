Zonnig Solar Weekend Festival biedt ontdekkingsreis voor iedereen

De eerste twee dagen van de ‘4 Day Holiday’, zoals de organisatie Solar Weekend Festival zelf noemt, bestaan uit pre-party’s die exclusief voor campinggasten toegankelijk zijn. In de grote 72-uurstent verandert een foute party (‘Kom verkleed, anders kom je er niet in!’) na middernacht in een gigantische silent disco. Een zee van gekleurde koptelefoons en meezingende mensen is het gevolg.

Aan het strand op het campingterrein aan de Noorderplas, een van de Roermondse Maasplassen, staat een vrolijk gekleurd podium waar op dag twee een gigantisch watergevecht losbarst. En hoewel iedereen toch al nat is, gooit een plensbui enkele uren later roet in het eten; iedereen die op het strand stond te dansen schiet een andere kant op. Gelukkig zijn de festivalbezoekers gastvrij. Enkele partytenten op de camping worden aangeboden als tijdelijke schuilplek en ook in het WC-gebouw is het een drukte van jewelste. Als het eenmaal droog is, is het tijd om de derde stage van de camping te zoeken. In de kleine 3FM Hangout strooit dj/producer Rob Black met knetterharde trapbeats en melodieuze synths. Het is er niet druk, maar wel heel gezellig.

Op zaterdag kan men het officiële festivalterrein aan de overkant van de plas op. Het eerste optreden op het hoofdpodium is van De Jeugd Van Tegenwoordig. De Amsterdammers hebben normaliter weinig moeite met overtuigen, maar het geluid staat te zacht, waardoor ze moeilijk verstaanbaar waren. Dat was een dag later, toen Kraantje Pappie de main stage mocht openen, gelukkig beter. Met een karrevracht aan hits, een gastoptreden van Bizzey, confetti en een enorm charisma is hij nog altijd een van de meest gewilde en best leverende festivalacts.

Maar Solar is veel meer dan de main stage. Het hele terrein staat vol met spannende podia, waar dj’s vooral elektronische muziek draaien. De als een Romeinse tempel aangeklede House Of House bijvoorbeeld, is het hele weekend druk bevolkt. Maar er is voor ieder wat wils; er kan worden geraved in de technotent met een sublieme lichtshow, er staat een feesttent met après ski-muziek én er was een ideale afsluiter voor de warme zondag; dansen op de tropische beats van Broederliefde tussen de containers.

Soms, vooral op zaterdag, moest je door het zachte geluid wel echt naar het midden van een area omdat er geluid van andere podia langswaaide. En het feit dat de 72 uurs-tent op de laatste avond zó ramvol stond dat de deuren voor vele gasten gesloten bleven was jammer. Solar biedt een ontdekkingsreis die je eens in je leven gemaakt moet hebben.

NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren tippen en recenseren. Inschrijven