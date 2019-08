Zit er achter de arrogante Maradona een onzekere Diego?

De documentaire over de controversiële voetballer Diego Maradona begint als een thriller. Een auto met de sterspeler raast met grote snelheid door Napels. Na wat scherpe bochten komt hij aan bij het stadion waar even later de persconferentie begint waar de dure nieuwe aankoop van de club aan pers en publiek wordt gepresenteerd. Een journalist krijgt de wind van voren omdat hij durft te vragen of Maradona weet dat hij met maffiageld is aangekocht. Bij de presentatie in het stadion moet de Argentijnse voetballer worden ontzet, zo druk is het.

Met dit pakkende begin introduceert Asif Kapadia, bekend van zijn eerdere films over coureur Ayrton Senna en zangeres Amy Winehouse, twee van zijn thema’s: de immense adoratie die Maradona ten deel valt – hij wordt aanbeden als een god – en zijn banden met de camorra, de maffia uit Napels. Zijn connectie met de maffia begint onschuldig. In ruil voor bescherming knipt hij wat linten door bij nieuwe winkels die worden gecontroleerd door de camorra. Een paar jaar later komt hij in de knel. Nadat een krant heeft onthuld dat de heetgebakerde Maradona is betrapt op het gebruik van cocaïne – hij is een veelgebruiker – laten zijn maffiavrienden hem snel vallen.

Volgens Kapadia is dit zijn derde film in een trilogie over de tol van roem. Daarbij schuwt Kapadia de sensatiezucht niet; hij kijkt er gedetailleerd en ook wel wat verlekkerd naar. Dat is terug te vinden in zijn stijl, met het iets te gretig inzetten van slowmotion bij beelden die van zichzelf al dramatisch zijn.

Diego Maradona gaat vooral over zijn periode bij voetbalclub Napoli, tussen 1984 en 1991. Daarnaast toont Kapadia ook Maradona’s triomfen in het Argentijnse nationale elftal in dezelfde periode. Zijn privéleven komt ook aan bod, inclusief aandacht voor zijn buitenechtelijke kind.

Lees hier een interview met Asif Kapadia over zijn nieuwe documentaire: ‘Diego is te onvoorspelbaar, te onbetrouwbaar’

Het is allemaal best pakkend en zelfs tragisch, maar de benadering van Kapadia roept ook wel wat vragen op. Zo gaat het te weinig over waarom Maradona nou zo’n goede voetballer is. Daarnaast neemt hij wat kritiekloos de analyse van Maradona’s fitnesstrainer over als het gaat om Maradona’s gespleten persoonlijkheid. Met aan de ene kant de onzekere Diego, kind uit een sloppenwijk, en aan de andere kant de arrogante Maradona, die in het leven werd geroepen om de immense (media)druk aan te kunnen. Een splitsing tussen publiek en privé die voor wel meer mensen geldt en uiteindelijk niet zo heel veel verklaart.

Documentaire Diego Maradona Regie: Asif Kapadia. In: 74 bioscopen ●●●●●

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven