Weinig Meghan in Markle’s Vogue

Het septembernummer van Vogue is, weten we sinds de documentaire die erover gemaakt is, de belangrijkste editie van het modetijdschrift – het dikst en meest prestigieus, de meeste advertenties. Dat geldt niet alleen voor de Amerikaanse editie, de grootste. Ook de Britse pakt uit. Vorig jaar had de Amerikaanse editie Beyoncé op de cover, de Britse Rihanna.

Van de Amerikaanse Vogue is het septembernummer nog niet verkrijgbaar, maar de kans dat hoofdredacteur Anna Wintour een spectaculairdere naam heeft gestrikt dan haar Britse collega Edward Enninful is klein. De hertogin van Sussex – beter bekend als Meghan Markle – is gastredacteur van zijn septembernummer, dat als thema ‘Forces for Change’ heeft.

Het was Markle’s eigen idee om gastredacteur te worden. In januari nodigde ze Enninful uit kennis te komen maken. „Bij een stomende kop muntthee stoeiden we over hoe je een beetje licht kunt brengen in een wereld die ogenschijnlijk dagelijks gevuld lijkt met duisternis”, schrijft ze in haar voorwoord.

Opvallend: er staat geen foto van haarzelf op de cover. Dat zou ze volgens Enninful „te opschepperig” vinden. In plaats daarvan zijn er zwart-witportretten van vijftien vrouwelijke ‘krachten van verandering’: klimaatactivist Greta Thunberg bijvoorbeeld, actrice Jane Fonda en Jacinda Ardern, premier van Nieuw-Zeeland. Het zestiende vakje op de cover is een spiegeltje.

Het thema is minder atypisch voor een modeblad dan het lijkt: activisme is in de mode en de modewereld haakt daar gretig op in – zie bijvoorbeeld Diors T-shirt met ‘We should all be feminists’ erop, een tekst van Chimamanda Ngozi Adichie, ook een van Markle’s covermodellen.

Ook verder is de hertogin slechts mondjesmaat te vinden. Bij een door haarzelf geschreven stuk over een organisatie die vrouwen helpt met sollicitaties, is ze gefotografeerd terwijl ze met cliënten praat en een handtas uitzoekt. De andere eigen bijdrage is een e-mailinterview met Michelle Obama. Echtgenoot prins Harry had een gesprek met Jane Goodall, waarin hij onthult dat hij „maximaal twee!” kinderen wil.

Natuurlijk is er ook kritiek op Markle’s Vogue, met name in eigen land. Tabloid The Sun vond het een schande dat de Britse koningin niet tussen de covervrouwen stond, en beschuldigde haar van het promoten van ‘Trump-haters’ een columnist van The Times viel haar onder meer aan vanwege covermodel Laverne Cox, die transgender is („Er wordt gezegd dat het permanente schade aan kinderen kan toebrengen”). Jacinda Ardern staat te boek als anti-monarchist omdat ze verwacht dat Nieuw-Zeeland, onderdeel van het Gemenebest, een republiek wordt.

Markle’s weigering om zelf voor de cover van het nummer te poseren is ook niet onverdeeld goed gevallen: het zou een steek onder water zijn voor schoonzus Catherine, die dat in 2016 wel deed.