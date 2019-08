Twaalfduizend Chinese agenten oefenen langs grens Hongkong

In de Chinese stad Shenzhen is dinsdagochtend een massale politieoefening gehouden. Dat meldt de Engelstalige krant South China Morning Post. Meer dan 12.000 agenten sloegen in op een menigte acteurs. Die droegen kleding die leek op de kleding van de anti-regeringsdemonstranten in Hongkong.

In video’s op het Chinese sociale netwerk Yizhibo is te zien hoe agenten in kogelvrije vesten en met helmen en schilden op de demonstranten af rennen. Die slaan terug met houten planken en zelfgemaakte wapenstokken en dragen, net als de demonstranten in Hongkong, zwarte kleding, bouwhelmen en vlaggen. De Chinese politie zette traangas en honden in, terwijl de zogenaamde demonstranten rookbommen afstaken. Volgens de officiële lezing was de oefening bedoeld als voorbereiding op de zeventigste verjaardag van de Chinese Volksrepubliek, op 1 oktober. „De oefening is bedoeld als voorbereiding op veilige festiviteiten, en om de nationale politieke veiligheid en stabiliteit te waarborgen”, aldus de politie van Shenzhen.

Dat er in Hongkong wordt gedemonstreerd, is zo goed als onbekend in China. Inwoners van Beijing zien het probleem niet.

‘Met vuur spelen’

De miljoenenstad ligt op nog geen dertig kilometer van Hongkong, waar inwoners al weken protesteren tegen het door China geïnstalleerde bestuur van Carrie Lam. Maandag nog werden 148 mensen gearresteerd. De marsen begonnen uit woede over plannen voor een uitleveringsverdrag met China, maar de betogers eisen inmiddels meer democratische vrijheden voor de voormalige Britse kolonie die onder de Chinese regering valt.

Beijing heeft zich tot dusver afzijdig gehouden van de onrust, maar een regeringsvertegenwoordiger leek dinsdag tijdens een persconferentie te insinueren dat die houding kan veranderen. „Verwar onze terughoudendheid niet met zwakte”, aldus Yang Guang in de meest expliciete waarschuwing die het vaste land tot nu toe aan Hongkong gaf. „Wie met vuur speelt, zal aan vuur ten onder gaan.”

Hij sprak namens de regering van president Xi Jinping opnieuw vertrouwen uit in de politie van Hongkong en bestuurder Carrie Lam, maar wilde desgevraagd niet uitsluiten dat China op termijn militair ingrijpt in de stad. „We kunnen pogingen om het principe van ‘één land, twee systemen’ omver te werpen niet onbestraft laten.”