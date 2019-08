Tiener die kind van Tate Modern duwde, verdacht van poging moord

De zeventienjarige jongen die afgelopen weekend een Frans kind van zes van een dak van het Londense museum Tate Modern duwde, wordt verdacht van poging tot moord. Dat heeft de Britse politie dinsdag naar buiten gebracht. De toestand van het kind, hoewel kritiek, is volgens de politie stabiel.

De zesjarige werd zondagmiddag door de oudere jongen van een panoramaterras op de tiende verdieping van het museum geduwd. Hij belandde vijf verdiepingen lager op een plat dak en moest met een helikopter naar het ziekenhuis worden afgevoerd. Hij is opgenomen met een hersenbloeding en botbreuken in zijn rug en ledematen.

De zeventienjarige werd dinsdag voorgeleid en blijft tot nog zeker donderdag vastzitten. Over een motief werd dinsdag niets bekendgemaakt, ook over de identiteit van de puber is nog niets naar buiten gebracht. Wel verklaarde hij tegenover de rechtbank dat hij het kind niet kende.

‘Compleet afschuwelijk’

Het Franse kind was met zijn ouders op vakantie in de Britse hoofdstad. Een journalist die het incident zag gebeuren, omschreef het tegenover de krant The Guardian als „compleet afschuwelijk”. Ook verklaart zij dat omstanders de tiener na de duw overmeesterden en vasthielden tot de politie ter plaatste was, aldus persbureau AFP. De politie roept getuigen nogmaals op om zich te melden.

Tate Modern is een van de populairste bezienswaardigheden in het Verenigd Koninkrijk. In 2018 trok het museum voor moderne kunst bijna zes miljoen bezoekers.