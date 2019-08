De Noord-Ierse scheepswerf waar ooit de Titanic werd gebouwd, is bijna failliet

De Noord-Ierse scheepswerf Harland and Wolff, waar de Titanic begin vorige eeuw werd gebouwd, staat op het punt om failliet te gaan. De werf heeft haar werkzaamheden gestaakt en is door het Noorse moederbedrijf Dolphin Drilling te koop gezet, aldus Reuters. Het moederbedrijf vroeg in juni al uitstel van betaling aan.

Alle 130 werknemers zijn boventallig verklaard, schrijft de Britse krant The Guardian. Zij voerden al ruim een week actie tegen het verwachtte faillissement. Zo stuurden ze een brief naar de Britse premier Boris Johnson met het verzoek om het bedrijf te nationaliseren. Dat wees Johnson af.

Het gaat al jaren financieel slecht met de werf in Belfast. Tijdens de hoogtijdagen, in de Tweede Wereldoorlog, werkten hier ruim 30.000 mensen. Sinds de jaren vijftig heeft de hele scheepsbouw het echter moeilijk. De sector is inmiddels bijna verdwenen uit Noord-Ierland. In 2003 werd op de werf het laatste schip gebouwd. Daarna legde het bedrijf zich vooral toe op windmolens maken en schepen en olieplatformen repareren.

Harland and Wolff kreeg in 1909 van de Britse rederij White Star opdracht tot de bouw van de Titanic. Belfast was een snelgroeiende industrie- en havenstad en Harland en Wolff de grootste en meest vooruitstrevende scheepswerf ter wereld. Om de Titanic te kunnen bouwen, werden er torenhoge kranen neergezet en een droogdok gebouwd. Van de 11.000 werknemers, bouwden 4.500 mensen mee aan het nieuwe schip. Precies op de plek waar de Titanic werd gebouwd, staat sinds 2012 het Titanic Museum. De grote gele kranen torenen nog steeds boven de stad uit en staan symbool voor de industrialisering van Belfast.