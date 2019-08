PostNL vindt een koper voor zijn Duitse dochter

PostNL wordt nog wat Nederlandser. De post- en pakkettenbezorger heeft een koper gevonden voor dochterbedrijf Postcon, de tweede postbezorger van Duitsland en goed voor een marktaandeel van 10 procent. Investeerder Quantum Capital Partners wordt de nieuwe eigenaar, zo is maandag aangekondigd.

Door de verkoop is PostNL (38.000 werknemers) een stap dichter bij zijn doel om zich alleen nog te richten op de Benelux. In 2015 werd het Britse dochterbedrijf Whistl ook al verkocht. Voor het Italiaanse Nexive verwacht PostNL nog dit jaar een koper te vinden.

Hoeveel geld PostNL krijgt voor Postcon is onbekend, net als eventuele gevolgen voor de 5.300 werknemers. Bestuursvoorzitter Herna Verhagen (53) zegt over dat laatste: „Quantum zet de strategie van het Duitse management voort, die is gericht op groei. Dat gaat gepaard met het in dienst houden van mensen.”

Groei pakketmarkt

Ook al wordt het gebied waar PostNL actief is steeds kleiner, Verhagen ziet toch „heel veel mogelijkheden voor groei”, zegt ze aan de telefoon. Inmiddels komt meer dan de helft van de omzet uit pakketjes. Afgelopen kwartaal bezorgde PostNL voor 402 miljoen euro pakketjes, blijkt uit de resultaten die het bedrijf maandag publiceerde. Postbezorging was goed voor 380 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog min of meer andersom.

PostNL had zichzelf als doel gesteld om dit omslagpunt in 2020 te bereiken, maar dat is dus eerder gelukt. Het laat zien, zegt topvrouw Verhagen, dat de „relevantie” van het bedrijf blijft bestaan. „Jonge mensen kennen PostNL van pakketjes, niet van de post.” Het bedrijf verwacht dat de markt voor pakketten met zo’n 14 procent per jaar blijft groeien. De postmarkt krimpt jaarlijks met 8 tot 10 procent.

De omzet van PostNL groeide afgelopen half jaar met 2 procent, naar 1,4 miljard euro. Het bedrijf maakte 2 miljoen euro winst, versus 13 miljoen een jaar eerder. Beleggers reageerden positief op het (verkoop)nieuws: de koers steeg met 7 procent.

Later deze maand besluit de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar verwachting of PostNL concurrent Sandd mag overnemen. In februari kondigden de bedrijven aan dat PostNL 130 miljoen euro wil betalen voor Sandd. Daarmee zou PostNL een bijna-monopolie krijgen in de postbezorging, met een marktaandeel van zeker 95 procent.

In april liet de ACM weten „vervolgonderzoek” nodig te vinden. Bestuursvoorzitter Martijn Snoep zei in een verklaring het overnameplan „kritisch” te bekijken. Want: „Monopolies zijn bijna altijd slecht voor consumenten en bedrijven.”

Lees ook dit artikel over de rol van de ACM bij de overname: Is de postmarkt straks een kwestie van één voor allen?

In zijn halfjaarbericht herhaalt PostNL dat een ‘nee’ van de ACM niet hoeft te betekent dat de overname niet doorgaat. Bij een negatief besluit wil PostNL toestemming vragen aan staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat, CDA). Op grond van redenen van algemeen belang kan zij alsnog besluiten om toestemming te geven. Tijdens een Kamerdebat over de toekomst van de post vorig jaar bleek al dat er grote politieke steun is voor een samengaan van PostNL en Sandd.

Niet vooruit lopen

Topvrouw Verhagen bezweert dat PostNL de ACM „wel degelijk” serieus neemt. Waarom noemt ze deze mogelijkheid dan al vóór de ACM een besluit heeft genomen? „We vinden het belangrijk om aan buitenlandse aandeelhouders en analisten uit te leggen hoe het kan gaan in Nederland.” Het is niet bedoeld, zegt Verhagen, „om vooruit te lopen op wat dan ook”.

Een datum heeft de ACM nog niet vastgesteld, zegt een woordvoerder, maar de planning is dat de toezichthouder eind augustus een definitief besluit neemt.