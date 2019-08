‘Playmobil: The Movie’ is een eindeloze reclamespot

Als broer en zus Charlie en Marla net in Playmobil-land zijn geland, is de kleine Charlie helemaal in zijn element: hij is een Viking, hij heeft een baard, en hij blijkt (dankzij jarenlange oefening) beter te kunnen vechten dan de speelgoedpoppetjes zelf. Marla, die sinds de dood van hun ouders de zorg voor haar broertje op zich heeft genomen, is minder in haar sas: broertje kwijt en door vreemde krijgers op het schild gehesen, en dan ook nog van die rare stijve benen en die onhandige komvormige handjes.

Nee, geef haar maar de echte wereld waar ze zojuist door een vreemde kortsluiting uit geteleporteerd zijn.

Playmobil: The Movie is voor het grootste deel een eindeloze geanimeerde reclamespot die Charlie en Marla door de verschillende Playmobil-series voert: Vikingen, Romeinen, piraten. In tegenstelling tot concurrent Lego sloot Playmobil minder lucratieve deals met filmstudio’s, dus geen gastoptredens van Star Wars-figuren, Jurassic-dino’s, Batman of andere DC-superhelden. Dat zet de film automatisch al op achterstand, vooral omdat het na die eerste struikelscène ook gedaan is met de zelfspot. Zou Playmobil achter de schermen bezig zijn met James Bond? Dat doet geheim agent Rex Dasher dan weer wel vermoeden, in het origineel met de stem van Daniel Radcliffe (Harry Potter). Verder is er niets opmerkelijks aan de film, behalve dat hij voortraast en barst van braaf kindervermaak en een zoete moraal.

Animatiefilm Playmobil: The Movie Regie: Lino DiSalvo. Met de Engelse stemmen van: Gabriel Bateman, Anya Taylor-Joy, Daniel Radcliffe. Met de Nederlandse stemmen van: Sander van de Pavert, Ruben Nicolai, Jandino Asporaat. In: 184 bioscopen ●●●●●

