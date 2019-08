Onder water gelopen Thaise tempel komt weer tevoorschijn

Een boeddhistische tempel in centraal-Thailand is sinds een paar dagen weer open voor bezoekers. Duizenden toeristen en gelovigen trokken volgens persbureau Reuters deze week naar de Wat Nong Bua Yai-tempel, die sinds de bouw van een dam twintig jaar geleden onder water stond. Door een extreem droge periode is het reservoir achter die dam bijna volledig opgedroogd.

De boeddhistische tempel in de provincie Lopburi was jarenlang het centrum van een landbouwgemeenschap en deed dienst als ontmoetingsplek en locatie voor religieuze festiviteiten en rituelen. Toen in het dal een dam werd aangelegd, kwam de tempel inclusief vier meter hoog boeddhabeeld onder water te staan. Tijdens het regenseizoen is helemaal niets te zien van de restanten van het bouwwerk.

Het reservoir waarin de restanten van de tempel staan, biedt normaal gesproken ruimte aan 960 miljoen kubieke meter water. Daarvan is momenteel maar drie procent gevuld. De huidige periode van droogte is de hevigste in de afgelopen tien jaar, meldt Reuters op basis van de lokale meteorologische dienst. Normaal gesproken kan met water uit het reservoir van de dam ruim 526.000 hectare landbouwgrond geïrrigeerd worden, nu amper 1.124 hectare.

Verspreid over het gebied liggen de restanten van zeker zevenhonderd woningen die ooit om de tempel heen stonden. Het boeddhabeeld trekt veel gelovigen en monniken aan, die bidden voor de inmiddels onthoofde buste.