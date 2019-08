OM zegt second opinion naar doodsoorzaak Dascha Graafsma toe

Forensische experts van een onafhankelijke eenheid gaan onderzoeken of de politie de juiste conclusies heeft getrokken in het onderzoek naar de dood van Dascha Graafsma. Het destijds 16-jarige meisje kwam in 2015 om het leven, toen zij tussen Hilversum en Hollandsche Rading onder een trein terechtkwam na een avond stappen. De politie en het OM beweerden dat Dascha zelfmoord had gepleegd, iets dat de nabestaanden fel bestrijden.

Aanleiding voor het nieuwe onderzoek, dat het OM in Utrecht dinsdag in een persbericht toezegde, is een rapportage van een particulier onderzoeksbureau, dat op verzoek van nabestaanden de dood van Graafsma onderzocht en in april hun bevindingen met de politie deelden.

Er komt een nieuw forensisch onderzoek, het strafrechtelijke onderzoek wordt niet heropend. De particuliere onderzoekers stelden eerder dat het OM en politie steken hebben laten vallen in het onderzoek en bepaalde sporen niet nagelopen hebben. De onderzoekers publiceerden in 2016 een documentaire over hun onderzoek, die op het YouTube-kanaal van RTV Noord-Holand geplaatst werd. Volgens het OM wierpen de daarin gemelde nieuwe feiten - onder meer een door Dascha ontvangen Facebook-bericht, de resultaten van een onderzoek aan het spoor - geen nieuw licht op het politieonderzoek.

Het OM hoopt dat de dinsdag aangekondigde „forensische second opinion” naar de doodsoorzaak antwoorden kan geven op vragen die de nabestaanden nog hebben. Specifiek wordt onderzocht „of terecht de conclusie is getrokken dat het sporenbeeld op de trein en de letsels aan het lichaam passend zijn bij een aanrijding in staande positie”.

Joey Roelofs, onderzoeksleider en woordvoerder namens de familie, noemt het nieuwe onderzoek naar de doodsoorzaak „een overwinning waar 3,5 jaar voor gestreden is”. Roelofs: „Het belangrijkste punt is dat er in 2015 door de politie geconcludeerd werd dat het om zelfdoding ging, zonder dat daar bewijs voor was.”

Strafrechtelijk onderzoek niet heropend

Justitie erkende eerder dat het onderzoek inderdaad „onvolkomenheden” bevatte, maar dat die niets veranderden aan de conclusie „namelijk dat er geen concrete aanwijzingen zijn voor betrokkenheid van andere personen bij de dood van het meisje”.

Ook feiten uit het nieuwe onderzoek vormde „geen aanleiding om een misdrijf te vermoeden”. De bevindingen uit april vertonen volgens het OM veel overlap met de documentaire uit 2016 en „genoemde tegenstrijdigheden tussen verklaringen van personen die de bewuste avond in de discotheek waren, vormen bovendien geen aanleiding om een misdrijf te vermoeden”.

Politie en het Openbaar Ministerie maakten wel excuses aan de nabestaanden omdat zij kort na de aanrijding „te stellig” concludeerden dat er sprake was van zelfdoding. Roelofs: „Het belangrijkste vandaag is dat daar excuses voor zijn gekomen en dat er een second opinion, door andere, objectieve officieren van justitie komt. Dat is alleen maar goed, wat de waarheid ook is.”

De bevindingen van de second opinion zullen worden voorgelegd aan diverse officieren van justitie, die daarna adviseren of ook het strafrechtelijke onderzoek naar de dood van Dascha heropend moet worden. Het OM in Utrecht verwacht het onderzoek voor het einde van het jaar af te ronden.

Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoonnummer 0900-0113 of www.113.nl.