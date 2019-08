‘Noord-Korea financiert wapenprogramma dankzij cyberaanvallen’

Noord-Korea heeft bij verschillende cyberaanvallen miljarden dollars buitgemaakt waarmee het wapenprogramma in het land is gefinancierd. Dat blijkt uit een vertrouwelijk rapport van de Verenigde Naties in handen van persbureau Reuters.

Bij de aanvallen zou naar schatting twee miljard dollar zijn gestolen. Naast banken waren ook websites met cryptovaluta doel van Noord-Koreaanse hackers. Dat komt volgens het rapport omdat cryptovaluta “inkomsten genereren die moeilijker te traceren zijn en onderworpen zijn aan minder overheidstoezicht en regelgeving dan de traditionele banksector”.

De VN Veiligheidsraad heeft middels economische sancties juist geprobeerd het wapenprogramma van Noord-Korea aan banden te leggen. Zo is de export van onder andere steenkool en ijzer verboden en mag het land geen olie importeren. Mede dankzij de gestolen miljarden heeft Noord-Korea de afgelopen jaren zijn wapenprogramma toch kunnen uitbreiden.

Noord-Korea vuurt weer raketten af

Noord-Korea heeft vannacht voor de vierde keer in de afgelopen twee weken raketten afgevuurd. Volgens het Zuid-Koreaanse leger kwamen de raketten terecht in de Japanse Zee.

Zuid-Korea bereidt grootschalige militaire oefeningen voor met de Verenigde Staten en de reeks lanceringen door het Noord-Koreaanse regime de afgelopen tijd lijken daar rechtstreeks verband mee te houden.