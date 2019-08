Londense beurs opent de aanval op Bloomberg

Moet Michael Bloomberg zich zorgen maken, nu de Londense aandelenbeurs eigenaar wordt van zijn belangrijkste concurrent?

Tot nu toe is het het Britse Refinitiv, dat net als het Amerikaanse Bloomberg financiële data levert, niet gelukt om de Bloomberg-schermen te verdringen van de bureaus van bankiers, beurshandelaren en beleggers. Bloomberg is in die wereld onbetwist marktleider met 33 procent marktaandeel, op afstand gevolgd door Refinitiv en Reuters, die samen 22 procent marktaandeel hebben.

Refinitiv is leverancier van Eikon, een datadienst die koersgegevens en andere financiële data combineert met economisch nieuws van persbureau Reuters – en daarmee sterk lijkt op wat Bloomberg aanbiedt. Eikon is wel een stuk goedkoper dan Bloomberg – zakenkrant Financial Times vergelijkt de dienst van Refinitiv met een Vauxhall Astra (een Opel Astra met het stuur aan de rechterkant), tegenover de Mercedes van Bloomberg.

Winstmaker voor Blackstone

Refinitiv was tot ruim anderhalf jaar geleden nog eigendom van Thomson Reuters, het Canadese informatieconcern met 11.000 werknemers dat ook data levert aan juristen, belastingadviseurs en consultants. Waar het op die terreinen wel succesvol is, is het de Canadezen nooit gelukt de concurrentie met Bloomberg te winnen. Vorig jaar verkocht het daarom 55 procent van Refinitiv aan een consortium van investeringsmaatschappij Blackstone, een grote Canadese pensioenbelegger en het staatsfonds van Singapore. Persbureau Reuters bleef buiten die transactie, maar blijft wel tenminste 30 jaar het financiële nieuws leveren voor de Eikon-schermen. Alle vroegere datadiensten van Reuters zijn ondergebracht in Refinitiv, maar Thomson Reuters heeft geen plannen om ook de persdienst te verkopen.

Bij het sluiten van de deal in januari 2018 werd Refinitiv gewaardeerd op 20 miljard dollar. Blackstone legde toen 3 miljard in contanten op tafel en financierde de rest van de deal met schulden, die voor een groot deel op de balans van Refinitiv zelf terecht kwamen. Nu verkopen Blackstone en minderheidsaandeelhouder Thomson Reuters Refinitiv alweer door aan de London Stock Exchange (LSE), voor 27 miljard dollar – een waardestijging van 35 procent in anderhalf jaar. Refinitiv brengt bovendien 12 miljard aan schulden mee, terwijl de LSE zelf tot nu toe nagenoeg schuldenvrij was.

De LSE betaalt de overname volledig in eigen aandelen. Blackstone en Thomson Reuters worden daarmee in één klap de grootste aandeelhouders van LSE, met respectievelijk 22 en 15 procent van de aandelen. Zolang ze die niet verkopen, mogen ze drie commissarissen leveren aan het bestuur van LSE. Na twee jaar mogen ze hun belang in LSE afbouwen. Thomson Reuters heeft al gezegd dat inderdaad van plan te zijn.

Ondanks het kolossale bedrag dat LSE voor Refinitiv betaalt, lijkt het er niet op dat beleggers vinden dat de Londense beurs te veel betaalt voor het databedrijf. Kort na de aankondiging van de deal schoot het aandeel LSE met een kwart omhoog. En het aandeel deed het daarvoor ook al erg goed: sinds begin dit jaar steeg het 60 procent in waarde.

LSE is daarmee de klap te boven na het mislukken van de fusie met Deutsche Börse, die in 2017 werd geblokkeerd door Europees Commissaris Margrethe Vestager van Mededinging. Zij oordeelde toen dat de combinatie in Europa te dominant zou worden. De beurzen van Londen en Frankfurt wilden juist samengaan om een grotere vuist te maken tegen, met name, de New York Stock Exchange en de Nasdaq, die ieder drie tot vier keer zo veel handelsvolume vertegenwoordigen als Londen en Frankfurt samen.

Geld verdienen met data

Met de overname van Refinitiv kiest de LSE er niet langer voor om te groeien in aantal transacties, maar om een veel breder palet aan financiële producten aan te bieden. Helemaal onlogisch is dat niet, want de afnemers van deze diensten zijn dezelfde, en er lopen nu ook al talloze lijntjes tussen handelssystemen die aankoop- en verkooptransacties afwikkelen en systemen zoals Bloomberg en Eikon, die de informatie leveren op basis waarvan die transacties worden uitgevoerd. Veel daarvan gaat bovendien volautomatisch, want snel handelen is vaak essentieel om maximale koerswinst te boeken.

Deze nieuwe strategie komt uit de koker van David Schwimmer, de voormalige zakenbankier van Goldman Sachs die in april vorig jaar aantrad als bestuursvoorzitter van LSE. Zijn voorganger, Xavier Rolet, vertrok eind 2017 na het mislukken van de fusie met Deutsche Börse, en omdat hij geen duidelijk antwoord had op de gevolgen van de Brexit voor de positie van de Londense beurs.

Eerder lukte het hem wel de beurs van Milaan in te lijven en kocht hij ook indexsamensteller FTSE, die vooral bekend is van de FTSE 100, de belangrijkste Britse beursindex. Ook kocht LSE in 2014 een leverancier van data voor het samenstellen van index-trackers (ETF’s), die een steeds groter deel van de beurshandel vertegenwoordigen.

Geld verdienen met data in plaats van transacties is dus niet helemaal nieuw voor LSE. Met hulp van Refinitiv komen daar tal van nieuwe niches bij voor LSE, zoals data voor valuta- en obligatietransacties, het veilen van leningen van centrale banken, het toetsen van de kredietwaardigheid van bedrijven en het beoordelen van het risico op fraude (risk management).

Waar LSE als het gaat om beurshandel vooral een Britse, en een beetje een Italiaanse speler is, zitten de 400.000 gebruikers van de financiële data van Refinitiv verspreid over 190 landen. En hoewel een drama zoals met Deutsche Börse niet verwacht wordt, moet de overname wel nog worden goedgekeurd door tal van mededingingstoezichthouders verspreid over de wereld. Het is niet waarschijnlijk dat de overname zal stranden, maar het is wel mogelijk dat LSE onderdelen van Refinitiv moet afstoten omdat het anders te machtig wordt ten opzichte van sommige afnemers in de financiële sector. LSE verwacht de overname daardoor niet voor medio 2020 rond te hebben.