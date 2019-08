Caroline is vijf jaar oud en kijkt een jeugdprogramma op tv. Het programma gaat over een zwaar gehandicapt kindje in een rolstoel dat een hulphond krijgt. De hond doet de deur open, haalt de post, en raapt van alles op voor het kindje. Caroline zit gefascineerd kijken. Dan komt de vraag: „Mama, wat hééft die hond?”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 6 augustus 2019