Explosies Siberië: een dode, acht gewonden en 9.500 geëvacueerden

Een reeks explosies maandag in een munitieopslagplaats in Siberië blijkt aan een persoon het leven te hebben gekost, meldt Radio Free Europe/Radio Liberty dinsdag. Het is inmiddels ook duidelijk geworden dat de ontploffingen zijn veroorzaakt door onvoorzichtige omgang met munitie.

Maandag brak er brand uit in de militaire opslag in de buurt van de stad Atsjinsk, in de regio Krasnojarsk in Oost-Siberië. De daaropvolgende ontploffingen hielden zestien uur aan. Acht mensen raakten gewond, 9.500 inwoners uit het gebied werden geëvacueerd. Nog eens 6.000 anderen vertrokken uit zichzelf.

Noodtoestand opgeheven

De brand is inmiddels, mede door inzet van verschillende blusvliegtuigen en -helikopters, onder controle. Volgens de burgemeester Atsjinsk, Ilaj Achmetov, kunnen de mensen die dicht bij het depot wonen dinsdag nog naar huis. De noodtoestand in en rond de stad is opgeheven.

Gedurende de brand werd het luchtverkeer in een straal van 30 kilometer opgeschort. Ook het treinverkeer lag stil en snelwegen konden niet worden gebruikt.

Eind juni ontplofte ook een depot in het zuiden van Kazachstan. Daarbij kwam een persoon om het leven, tientallen anderen raakten gewond. De stad Arys moest voor een groot deel worden ontruimd.