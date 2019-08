Eindhovenaar gearresteerd na gewelddadige verkrachtingen

Een 25-jarige Eindhovenaar is in de nacht van maandag op dinsdag gearresteerd op verdenking van twee schijnbaar willekeurige verkrachtingen Eindhoven en Valkenswaard, afgelopen week. Dat meldt de politie.

Slachtoffers in de zedenzaak zijn een 15-jarig meisje en een 23-jarige Franse vrouw. Het meisje werd afgelopen zondag in een steeg in Valkenswaard bedreigd en geslagen, waarop ze gedwongen werd achterop de grijze Vespa-scooter van de dader te stappen. Daarna is zij in een bos in de Brabantse plaats met geweld verkracht. Ze liep hierbij meerdere verwondingen op, waaronder in haar gezicht.

De Française trof een man met eenzelfde signalement vorige week woensdag in Eindhoven, toen zij onderweg was naar haar hotel. De man, wederom op de scooter, bood aan haar naar het hotel te brengen. Daarop reed de man naar het nabijgelegen natuurgebied Genneper Parken, waar zij met geweld is verkracht.

Een derde vrouw heeft zich bij de politie gemeld. Zij zou zondag op straat zijn aangesproken door een man, die ze op dezelfde manier beschreef als de twee slachtoffers hun dader. Daarop werd de 23-jarige vrouw achtervolgd, maar ze kon de man uiteindelijk afschudden door haar huis in de vluchten.

De politie arresteerde de verdachte iets na middernacht in zijn huis. Hij zit voorlopig vast.