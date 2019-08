Duitse voetbalbestuurders vervolgd om fraude rond WK 2006

De Zwitserse justitie heeft drie voormalig bestuurders van de Duitse voetbalbond DFB dinsdag gedagvaard. Horst Schmidt, Theo Zwanziger en Wolfgang Niersbach worden verdacht van betrokkenheid bij een dubieuze betaling rondom de organisatie van het WK voetbal, dat in 2006 in Duitsland plaatsvond.

Schmidt, Zwanziger, Niersbach en oud-voetballer Franz Beckenbauer vormden gezamenlijk het bestuur van het comité dat het WK in Duitsland organiseerde. De Zwitser Urs Linsi was als secretaris-generaal bij de FIFA hun directe contactpersoon binnen de wereldvoetbalbond. Ze hebben tot nu toe telkens ontkend iets verkeerd te hebben gedaan.

Beckenbauer

De zaak draait om een lening van 6,7 miljoen euro, die de Duitse oud-voetballer Franz Beckenbauer in 2002 naar zijn persoonlijke rekening liet overmaken. Beckenbauer was op dat moment voorzitter van het organiserend comité van het WK. De Zwitsers hadden Beckenbauer ook willen vervolgen, maar zien daar in verband met zijn gezondheidssituatie voorlopig van af. Wat hem precies mankeert waardoor verhoor de Zwitserse justitie onmogelijk is, is niet bekend. De oud-verdediger van Bayern München en het Duitse nationale elftal verloor na een ooginfarct het zicht in zijn rechteroog.

Via een Zwitsers bedrijf werd het geld in verschillende betalingen doorgesluisd naar een Qatarees bedrijf, dat toen eigendom was van Mohammed bin Hammam. Deze bestuurder was tot en met 2011 lid van het uitvoerend comité van wereldvoetbalbond FIFA. Waarom dat geld naar Bin Hammam werd overgemaakt, is nooit duidelijk geworden. Volgens justitie in Zwitserland komt dat deels doordat de Qatarese autoriteiten weigeren mee te werken aan het onderzoek. Schmidt, Zwanziger, Niersbach en Linso worden ervan verdacht een commissie van de DFB moedwillig onwaarheden te hebben verteld over de betaling.

Beckenbauer heeft in het verleden gezegd dat Bin Hammam het organiserend comité een subsidie van 250 miljoen Zwitserse Frank had beloofd in ruil voor directe betalingen aan hem zelf. De DFB ging niet akkoord met dat voorstel, waarna Beckenbauer naar eigen zeggen zelf de financiering voor Bin Hammam probeerde rond te maken. Hij heeft de lening een jaar voor aanvang van het WK terugbetaald.