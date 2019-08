Drie jaar cel geëist tegen ex-medewerker die miljoenen stal van FloraHolland

Als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt moet een 28-jarige ex-medewerker van de Aalsmeerse bloemenveiling Royal FloraHolland drie jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk, de cel in omdat hij miljoenen stal van zijn werkgever. Mohamed G.M. sluisde ruim 4,3 miljoen euro weg en vergokte dat bedrag.

De officier van justitie sprak van een „duizelingwekkend bedrag”. Voor de rechtbank in Den Haag gaf G. toe het geld te hebben ontvreemd. Naar eigen zeggen is hij gokverslaafd en kon hij niet meer helder nadenken. Via goksites zette hij geld in op voetbalwedstrijden. Volgens het AD wil G. een levenslang gokverbod voor zichzelf.

G. betuigde ook spijt tegenover zijn werkgever FloraHolland. Hij werkte sinds kort met een vast contract op de financiële afdeling. Gedurende negen maanden, vanaf begin augustus, boekte hij geld naar zichzelf over. Het begon met enkele duizenden euro’s per keer, later liepen de bedragen op tot meer dan een ton. Volgens het OM gebruikte hij daarvoor „listige kunstgrepen”.

Uit onderzoek van de bloemenveiling bleek eerder dat G. alleen heeft gehandeld.

Dit bericht wordt aangevuld.