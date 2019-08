Deurwaarders starten proces tegen de staat wegens te lage vergoedingen

Meer dan driehonderd gerechtsdeurwaarders spannen een proces aan tegen de staat voor het missen van inkomsten. Vergoedingen voor de kosten die de bureaus maken bij het uitvoeren van hun werk zijn al jaren niet geïndexeerd. De branche zegt daardoor 10 miljoen euro te zijn misgelopen.

De branche is al jaren in conflict zijn met het ministerie van Justitie over de loon- en bedrijfskosten bij het innen van schulden. Er is vastgelegd hoeveel een deurwaarder vergoed krijgt per dagvaarding, maar daarvoor baseert de staat zich op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die worden sinds 2012 niet meer gepubliceerd waardoor de hoogte van de vergoeding volgens de deurwaarders niet klopt.

Het grootste deurwaarderskantoor, GGN, meent 2,5 miljoen euro te zijn misgelopen. Twee andere grote kantoren schatten dat ze 950.000 euro en 580.000 euro niet hebben ontvangen. Op basis daarvan meent Van de Donk dat het voor de hele branche gaat om 10 miljoen euro.

‘Raar om te procederen’

In 2016 heeft de staat de tarieven voor vergoedingen al aangepast, maar niet met terugwerkende kracht. Dat had wel gemoeten, vindt de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). „De staat is ook verantwoordelijk voor de eerdere gevolgen die deze foutieve indexering heeft veroorzaakt”, aldus KNvG-voorzitter Wilbert van de Donk.

Het is uniek dat de bedrijfstak de overheid aanklaagt. „We zijn benoemd door de koning, we vallen onder Justitie. Het is raar om te gaan procederen en we hebben het ook nooit eerder gedaan”, reageert Van de Donk.

Deurwaarders voeren jaarlijks ongeveer twee miljoen dagvaardingen en beslagleggingen uit. Dat aantal neemt wel af: in 2015 waren het er drie miljoen. In Nederland zijn er 750 actieve deurwaarders. Naar schatting van Van de Donk heeft zo’n tachtig procent van de beroepsgroep steun uitgesproken.