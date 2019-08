Derde van verkeersdoden op snelweg zonder gordel in de auto

Een derde van de personen die in 2017 op rijkswegen bij een auto-ongeluk om het leven kwamen, droeg geen autogordel. Dat blijkt uit een analyse van alle ongevallen door de SWOV, het onderzoeksinstituut voor verkeersveiligheid.

Van de 58 overleden inzittenden van een auto droeg de helft een gordel, 18 overledenen droegen geen gordel, van 11 inzittenden is het niet bekend. „Het lijkt erop dat het aandeel overleden inzittenden dat geen gordel droeg in 2017 hoger lag dan in 2016”, schrijven de auteurs van het rapport. Toen bleek uit een zelfde analyse dat 11 van de 66 overleden inzittenden zeker geen gordel droeg, en van 18 slachtoffers was dat niet bekend.

Kans op dodelijk letsel

Het dragen van een autogordel kan „het verschil zijn tussen leven en dood”, aldus een SWOV-woordvoerder. Autogordels verminderen de kans op dodelijk letsel met 37 tot 48 procent, aldus SWOV, onder meer doordat inzittenden niet de auto uit worden geslingerd.

Veilig Verkeer Nederland is „verbijsterd” over de relatief hoge aantallen en overweegt een publiekscampagne te starten. „Het is zo vanzelfsprekend dat je bij het plaatsnemen in een auto als eerste handeling de gordel omdoet, dat deze aantallen ons enorm schokken”, aldus een woordvoerder.

Het dragen van gordels voorin in de auto is sinds 1975 verplicht. Bij de laatste meting, negen jaar geleden, droeg in de personenauto 97 procent van de inzittenden voorin een gordel, achterin was dat ongeveer 82 procent. Een hinderlijke pieptoon van de zogenoemde ‘gordelverklikker’ blijkt niet afdoende; bij de dodelijke ongevallen werd deze verklikker volgens de analyse „diverse malen” omzeild; de gordel werd achter het lichaam gedragen of de gordel van de bijrijdersstoel was in de houder gestoken.