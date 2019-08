Britse bank HSBC schikt voor bijna 300 miljoen euro met België

De Britse bank HSBC moet het Belgische openbaar ministerie bijna 300 miljoen euro betalen om vervolging voor financiële fraude af te kopen, meldt De Tijd. Het is met 294,4 miljoen euro de grootste schikking ooit in België.

Het in Genève gevestigde onderdeel HSBC Private Bank hield tot 2007 jarenlang zwart geld van drieduizend Belgische klanten verborgen voor de fiscus. Klokkenluider Hervé Falciani, een ex-medewerker van HSBC, bracht dit aan het licht. Hij kopieerde de bankgegevens van ruim 100.000 wereldwijde klanten over een periode van 1988 tot 2007. De Franse belastingdienst startte een onderzoek naar de belastingfraude en lichtte in 2010 de Belgen in over de zaak.

De schikking moet in september formeel nog worden goedgekeurd door een rechtbank in Brussel.

Belastingparadijzen

Het gaat in België om meer dan 4.600 rekeningen met een totaalbedrag van 6,26 miljard dollar (5,59 miljard euro). Volgens De Tijd gaat het vooral om diamantairs. Bij de Britse bank konden zij rekeningen verborgen houden door ze op naam van bedrijven in belastingparadijzen te zetten.

Uiteindelijk kwam de inspectie van de belastingdienst tot 464 dossiers waarin 492 miljoen euro geclaimd is. Een aantal kleinere dossiers, met 15,2 miljoen euro aan niet-betaalde belastingen, zijn door de belastingdienst afgehandeld. HSBC zelf werd aangeklaagd wegens financiële fraude, witwassen, het vormen van een criminele organisatie en het illegaal uitoefenen van de functie van financieel tussenpersoon.

Lees ook: Alle foute klanten waren welkom bij HSBC

In 2015 werd bekend dat het Brusselse parket bereid was te praten over een schikking. De bank reserveerde alvast 629 miljoen dollar om de juridische geschillen in België, Frankrijk, de Verenigde Staten, Argentinië, India en Spanje te kunnen betalen. De bank heeft al een schadevergoeding van 400.000 euro betaald aan de Belgische overheid.