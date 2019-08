België treurt om wéér een verongelukt wielertalent

„Ik heb nog twee jaar nodig. Ik hoop dat jullie dan wel pagina’s vol over mij mogen schrijven.” De 22-jarige wielrenner Bjorg Lambrecht zei het deze april tegen journalisten van Het Laatste Nieuws, nadat hij vijfde was geworden in de Brabantse Pijl en zesde in de Amstel Gold Race. De pagina’s vol kwamen er vroeger dan verwacht. Lambrecht overleed maandag als gevolg van een val tijdens de Ronde van Polen. Het wielergekke Vlaanderen treurde dinsdag om het Oost-Vlaamse talent van de Belgische wielerploeg Lotto Soudal.

Lambrecht was bezig aan zijn tweede seizoen als profwielrenner. Hij viel op. Zilver in september bij de wereldtitel voor de beloften. Dit jaar, na zijn vijfde en zesde plaats ook nog vierde in de Waalse Pijl, in juni winnaar van het jongerenklassement van het Critérium du Dauphiné. De Ronde van Polen zou zijn voorbereiding op de Ronde van Spanje in het najaar zijn. Het liep anders: Lambrecht viel tijdens een rit van Chorzów naar Zabrze – waardoor is onduidelijk – en landde met zijn hoofd tegen een betonnen duiker langs de weg. Hij werd gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Op de operatietafel bezweek hij aan zijn verwondingen.

Een klimtalent voor wie een mooie toekomst was weggelegd, voorbestemd om een van de belangrijkste gezichten van Lotto-Soudal te worden, schrijven de Vlaamse kranten dinsdag op hun voorpagina’s. Dan overdrijven ze niet. Lambrecht werd gezien als een van de grootste talenten uit de Belgische wielerwereld.

De nieuwe hoop

Matchbox was zijn bijnaam in het peloton, vanwege zijn tengere postuur: 1,65 meter en 56 kilo. Met de 19-jarige Belgische Remco Evenepoel had de klimmer weleens dé nieuwe hoop van het Belgische wielrennen kunnen worden. Evenepoel de grote rondewinnaar, Lambrecht de man die de winst van Italiaanse klimkoersen weer binnen bereik van de Belgen bracht. Als iemand het Tourwinnaar Egan Bernal moeilijk had kunnen gaan maken in de toekomst, was hij het wel. „Over drie jaar ga ik voor een klassement in de Tour”, zei hij onlangs nog.

De opvallende winst van Evenepoel dit weekeinde in Clásica San Sebastian deed alvast dromen over de Belgische wielertoekomst, net als de Belgische zeges tijdens de Tour. Maar dat optimisme was dinsdag ver te zoeken. Het is de zoveelste schok voor het Belgische wielrennen nadat de afgelopen jaren al meerdere andere renners overleden. In maart was het de 19-jarige Stef Loos tijdens het Mémorial Alfred Gadenne, vorig jaar overleed Michael Goolaerts (23) tijdens Parijs-Roubaix aan een hartstilstand. En zo waren er in de laatste tien jaar nog negen Belgische renners die overleden.

Ook bij Lotto Soudal is de verslagenheid groot. „De grootst mogelijke tragedie voor familie, vrienden en ploeggenoten”, verklaarde zijn ploeg na het slechte nieuws. In 2016 kreeg Lotto Soudal ook al een klap te verwerken toen Belgisch renner Stig Broeckx na een val in coma raakte. Tegen alle verwachtingen in kwam hij eruit en leerde hij weer praten en lopen, maar fietsen kan hij niet meer.

De rit in de Ronde van Polen van dinsdag werd geneutraliseerd. Elk team reed zeven kilometer lang op kop om Lambrecht te eren, zijn geëmotioneerde ploegmaten mochten beginnen en eindigen. Of ze ook morgen weer rijden, is nog niet duidelijk. In Het Laatste Nieuws neemt columnist Hugo Camps afscheid van de jonge renner: „Hij is met een droom uit het leven gevallen. [...] Lieve Bjorg, ik buig diep voor je.”