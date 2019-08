België gaat terreurverdachte Abdeslam vervolgen voor aanslagen Brussel

De Belgische justitie gaat terreurverdachte Salah Abdeslam vervolgen vanwege de aanslagen in Brussel in maart 2016. Ten tijde van de aanslag op de Belgische hoofdstad, waarbij 35 mensen om het leven kwamen, zat Abdeslam vast. De Franse openbaar aanklager vervolgde hem tot nu toe enkel voor betrokkenheid bij de terreuraanslagen in Parijs in 2015.

Omdat Abdeslam nauwe banden onderhield met een hoofdverdachte van de Brusselse aanslagen, Sofien Ayari, moet hij alsnog voor de rechter verschijnen, schrijft de Belgische krant De Morgen. Justitie verdenkt hem niet van het plannen van een terreuraanval in de Belgische hoofdstad, maar wel van deelname aan de terreurorganisatie achter de Brusselse aanslagen. Dat bevestigt het OM desgevraagd aan NRC.

Op 18 maart 2016 werd Abdeslam opgepakt, vier dagen voordat terroristen op de Brusselse luchthaven Zaventem en op het metrostation Maalbeek bommen tot ontploffing brachten. Justitie vond onvoldoende bewijs om hem voor die aanslagen te vervolgen en dus werd de 29-jarige tot nu toe enkel verdacht van de terreuraanvallen in Parijs, een jaar eerder.

Enige overlevende dader

Abdeslam overleefde als enige dader het zestal aanslagen in Parijs. De bomgordel die hij bij zich droeg, zou niet zijn afgegaan. Bij de gecoördineerde aanslagen bij onder meer de Bataclan kwamen 129 slachtoffers om het leven en raakten nog eens 350 mensen gewond. In april 2016 werd hij uitgeleverd aan Frankrijk.

Lange tijd was de in Brussel geboren Abdeslam voortvluchtig. Vorig jaar kreeg hij twintig jaar cel voor een terroristische moordpoging vanwege betrokkenheid bij een schietpartij met agenten in de Vlaamse gemeente Vorst. Hij weigerde toen te verklaren. Ook over de terreur in Brussel heeft hij nooit gesproken.

Het proces over de aanslagen in Brussel zal in 2020 of 2021 plaatsvinden in het NAVO-hoofdkwartier in Brussel.